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Bayburt'ta, TOKİ konutları için kura heyecanı

BAYBURT'ta, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilecek konutlar için kura çekimi yapıldı. Kurada isimleri çıkan aileler, büyük mutluluk yaşadı. Bayburt'ta TOKİ tarafından yapılacak 263 konutun hak sahipleri, kura...

Bayburt'ta, TOKİ konutları için kura heyecanı
BAYBURT'ta, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilecek konutlar için kura çekimi yapıldı. Kurada isimleri çıkan aileler, büyük mutluluk yaşadı.
Bayburt'ta TOKİ tarafından yapılacak 263 konutun hak sahipleri, kura ile belirlendi. Şair Zihni Kültür Merkezi Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekim törenine başvuru sahipleri ile yakınları katıldı. '2+1' olarak satışa sunulan 263 konut için 665 kişinin başvurduğu kura çekilişinde heyecanlı ve duygulu anlar yaşandı. Kurada adları okunup konut sahibi olmaya hak kazanan aileler büyük mutluluk yaşadı. Yıllardır ev sahibi olma hayaliyle yaşadıklarını söyleyen aileler, hayallerinin gerçekleşmesi noktasında katkı sunup emek veren herkese teşekkür etti.

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