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Bayat mayalı hamur keçileri telef etti iddiası

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), () - ANTALYA'nın Demre İlçesi'nde çuvallarla araziye atılan bayat mayalı hamuru yiyen 3 keçi telef oldu. Hayvanların sahibi 44 yaşındaki Arif Kocakaya, "Bu çuvalları niye atarlar, benim ekmek teknem, keçilerimi...

Bayat mayalı hamur keçileri telef etti iddiası

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), () - ANTALYA'nın Demre İlçesi'nde çuvallarla araziye atılan bayat mayalı hamuru yiyen 3 keçi telef oldu. Hayvanların sahibi 44 yaşındaki Arif Kocakaya, "Bu çuvalları niye atarlar, benim ekmek teknem, keçilerimi niye öldürürler anlamış değilim" diye tepki gösterdi.
Demre'de hayvancılık yapan Arif Kocakaya'nın keçilerinde son 1 haftada ishal ve karın şişmesi belirtileri ortaya çıktı. Keçilerden 3'ü telef olurken, 5'i de hastalandı. Yapılan tedavinin ardından 5 keçisini kurtaran Arif Kocakaya hayvanların otladığı Demre- Kaş yolu Çayağzı mevkiindeki boş arazide içi bayat mayalanmış hamurla dolu çuvallar buldu. Kocakaya'nın durumu anlattığı veteriner, keçilerin bu çuvallardaki hamuru yemesi sonucu ishal ya da kabızlık nedeniyle telef olabileceğini söyledi.
Duruma tepki gösteren Arif Kocakaya, "Keçilerim aralıklarla ölünce, bazıları da hastalanınca bir şey yediklerinden şüphelendim. Bölgeyi tarayınca içinde bayat mayalı hamur bulunan 10 çuval buldum. Hemen topladım. Üstlerini kapattım. Veteriner çağırdım. Veterinerin dediğine göre, bu tür hamurlar keçileri ya ishal ya da kabız yapıyor. İshal yaptıkları kurtulabiliyor. Kabız olan keçiler karınları şişerek öldü. Belediyeye haber verdim. Gelip hamur dolu çuvalları götürdüler. Belediye 'fırınları uyardık bir daha atmayacaklar' dedi. Ama benim 3 keçim öldü. Bu hamurlar niye atılır anlamış değilim. Bu çuvalları niye atarlar, benim ekmek teknem, keçilerimi niye öldürürler anlamış değilim" diye konuştu.

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