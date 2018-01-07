'Bay hafıza' emekliliğe uğurlandı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'nin santralinde 18 yıl görev yapan 'süper santralci' olarak tanınan görme engelli Ahmet Alkan (42), arkadaşlarının duygulu vedasıyla emekli oldu. 81 ilin telefon kodlarını ve yüzlerce numarayı hafızasında tutması nedeniyle 'Bay hafıza' olarak da bilinen Alkan, görevine en büyük hayali olan ambulans şoförlüğü koltuğunda veda etti.

Yüzlerce telefon numarasını ve konuştuğu kişinin sesini belleğine kaydedip bir daha unutmayan 'Bay Hafıza' lakaplı Ahmet Alkan emekliye ayrıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'nin görme engelli santralcisi Alkan, mesai arkadaşlarının sevgi gösterileri arasında yeni yaşamına uğurlandı. 18 yıllık görevi sırasında başarılı çalışmalarıyla göz dolduran sempatik santralci, en büyük hayali ambulans şoförlüğü olduğu için, arkadaşlarına bir ambülansın şoför koltuğundan veda etti. Hastane Başhekimi Ali Serdar Perdükcoşkun, Ahmet Alkan'ın iş ahlakı, çalışkanlığı ve insan sevgisiyle herkese örnek olduğunu söyledi.

Ahmet Alkan, gözlerinin eksikliğini kulakları ve son derece güçlü hafızasıyla telafi etti. Dijital teknolojinin herkesin hayatına girmesi ve akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte insanlar en yakınlarının telefon numarasını bile unuturken, Eşrefpaşa Hastanesi'nin 'Bay Hafıza' lakaplı santralcisi, yüzlerce telefon numarasını aklına kaydetti. Hastanede görevli tüm doktorlar ve kentteki kamu kurumlarının numaraları ile 81 ilin telefon kodlarını ezbere bilen Alkan, telefonda bir kez görüştüğü kişinin sesini kolay kolay bir daha unutmadığını söyledi.



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