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BAU’lu öğrencilerin filmleri Cannes’da

Bu sene jüri başkanlığını dünyaca ünlü İspanyol yönetmen Pedro Almodovar’ın yaptığı Cannes Film Festivali’nde Türkiye’yi genç sinemacılar temsil ediyor. Sinemaya gönül veren öğrencilerin çektiklerini kısa filmlerle seslerini...

BAU’lu öğrencilerin filmleri Cannes’da

Bu sene jüri başkanlığını dünyaca ünlü İspanyol yönetmen Pedro Almodovar’ın yaptığı Cannes Film Festivali’nde Türkiye’yi genç sinemacılar temsil ediyor. Sinemaya gönül veren öğrencilerin çektiklerini kısa filmlerle seslerini duyurdukları Kısa Kes Kısa Film Festivali’nden bu yıl ödül alan kısa filmler Cannes’da gösteriliyor. Bahçeşehir Üniversitesi öğrencilerinin filmlerinin de bulunduğu seçkide Kısa Kes’in ödüllü, 8’i Türkiye’den toplam 12 kısa filmi izleyiciyle buluşacak.

Film sektörününen prestijli festivali Cannes’ın en eski sinema salonlarından Olympia’da film gösterimi yapacak olan Bahçeşehir Üniversitesi öğrencileri dünyanın pek çok farklı ülkesinden sinemaseverlere kendilerini gösterme fırsatı buluyor.

Festival kapsamında 17-25 Mayıs tarihleri arasında Türkiye çadırında yer alacak olan Kısa Kes Kısa Film Festivali, festivale katılma fırsatı bulamayan ilgili sinemaseverler için küçük sürprizler de hazırlamış. Kısa Kes gençleri, sinemaseverler ve Cannes Film Festivali’nde bu sene neler olacağını merak edenler için festivalde bulundukları süreyi ve deneyimlerini Youtube kanallarından ve sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşacak.

70. Cannes Film Festivali Kısa Kes Filmleri ise şöyle; Bir Maç Günlüğü Deniz Özden -Türkiye, Lal Cemre Okyay - Türkiye, Meva Elif Buse Günay &Gökhan Mahan - Türkiye, Suret Arya Su Altıoklar - Türkiye, Işiklik Burak Doğan - Türkiye,  Maadulampazham Ebru Güney - Türkiye, Can you touch snowflakes Mehmet Şerif Karakoyun - Türkiye, Baba Usta Abdurrahman Baştuğ &Özgün Kabakçıoğlu - Türkiye, Shades Saul Masri - Meksika,  Prey Laurence Verheijen - Belçika, Olia, Tania Cattebeke - Paraguay, Postmodern Pıoneer Plaque Boris Kozlov - İspanya.
(FOTOĞRAFLI)
 

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