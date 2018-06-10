BAU 18. dönem mezunlarını uğurladı 

İSTANBUL, () - BAHÇEŞEHİR Üniversitesi (BAU) 3 bin 500 yeni mezununu Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşen törenle uğurladı. Binlerce öğrenci keplerini atarken, bu özel günlerinde aileler de çocuklarını yalnız bırakmadı.

Bu yıl 18. dönem mezunlarını veren Bahçeşehir Üniversitesi’nin mezuniyet töreninde, 64 farklı ülkeden yabancı uyruklu yüzlerce öğrencinin de aralarında bulunduğu toplam 3 bin 500 öğrenci keplerini attı. Mini bir konserle başlayan tören, öğrencilerin yerlerine geçmesiyle devam etti. Törenin açılış konuşmasını Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel ve Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın yaptı.

“ÖZGÜRLÜĞÜNÜZDEN TAVİZ VERMEYİN”

Törenin açılış konuşmasını yapan BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, yeni mezun öğrencilerine nasihatlerde bulundu. Öğrencilerine ellerindeki gücün özgürlük olduğunu hatırlatan Yücel, “Özgürlüğünüzden taviz vermeyin. En büyük gücünüz, güç alacağınız, üretebileceğiniz, gelişebileceğiniz özgür bir ortam olmalı. Özgürlük için gökyüzünü satın almaya gerek yok. Yeter ki ruhunuzu satmayın. Hayat düsturunuz bu olsun. İçimizde böyle Mustafa Kemal Atatürk gibi bir örnek var” dedi. Yücel, öğrencileriyle beraber İstiklal Marşı’nın 3. kıtasını söyledi.

“AYDINLIĞIN IŞIĞINDAN AYRILMAYIN”

Yücel, mezun öğrencileri, aileleri ve akademisyenleri emekleri için tebrik etti ve öğrencilerine “Zor zamanlarda gücü, kudreti kendinizde görün ve aydınlığın ışığından ayrılmayın” dedi. Öğrencilerine okul hayatının bittiğini ve hayat okulunun başladığını hatırlatan Yücel, “Bu hayatın güzel günleri olduğu gibi zor anları da olacak. Bu yol inişli çıkışlı bir yol bazen problemli bazen problemsiz olacak. Biliniz ki her zaman yanınızda Bahçeşehir Üniversitesi olacaktır. Bu zor zamanlarda gücü, kudreti kendinizde görün ve aydınlığın ışığından ayrılmayın. Kültür ve medeniyetinizin gücünü kendinize kalkan ve zırh yapın. Başka şeylere gerek yok çünkü başaracağınıza ben inanıyorum. Yorulmadan, hevesiniz bitmeden arzu ve istekle yürüyün. Nelson Mandela ‘Hayatta en büyük şeref hiç düşmemek değildir, her düştüğünüzde ayağa kalkmaktır’ demiştir, onun için hiçbir zaman yılmayın. Hepinizin yolu açık olsun, bol şanslar diliyorum bu büyük ailenin bir parçası olmaktan ben de gurur duyuyorum” diye konuştu.

“İŞ ARAYAN DEĞİL, İŞ ÜRETEN GENÇLER OLMASINI İSTİYORUZ”

Bu yıl 18. dönem mezunlarını vermenin heyecanı içinde olduklarını belirten BAU Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, tüm öğrencilerine başarı dileğinde bulundu. Yalçın, “ Öğrencilerimizin bundan sonra kazandıkları vizyonla çok başarılı işler yapacaklarını biliyorum. Bu gençlerin iş arayan gençler değil memlekette iş üreten gençler olmasını istiyoruz. Bunun için de cesur olmaları, kendilerine güvenmeleri gerekiyor bu bizim için çok önemli. Özellikle uluslar arası arenada iş yapabilmek için kendilerini yenileyecek şekilde canlı tutmaları gerekiyor ve biz öğrencilerimize çok güveniyoruz” dedi.

Öğrencilerini geleceğe hazırlamak için her fırsatta kendilerine büyük imkanlar sunmaya çalıştıklarını belirten Yalçın, “Üniversite sektör iş birliği uygulamalarımızla gençlerimizi hayata hazırlama noktasında bir çok planlamalar yaptık. Kendileri daha mezun olmadan en az 3-4 yıllık çalışacakları ortama ait deneyimler kazanarak mezun oluyorlar. Mutluyuz ve öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Bugüne bizim hasat dönemimiz diyebiliriz. Bütün sene uğraşıp didiniyorsunuz ve hasat zamanına geliyorsunuz. Büyük mutluluk ve gurur duyuyorum” diye konuştu.

“BİRİNCİ OLMAK SÜRPRİZ OLMADI”

3,99 ortalamayla okulu birincilikle bitiren Endüstri Mühendisliği bölümü öğrencisi Kaan Özkorkmaz “Üniversitede dopdolu dört yıl geçirdim. Birinci olmak benim için sürpriz olmadı” dedi.

ApplyBAU sistemiyle üniversiteli olduğunu dile getiren Özkorkmaz, “Öğrenci odaklı ve çok hususi bir sistemdi. Bu sebeple hem akademik açıdan hem de ders dışı faaliyetlerle dolu dolu geçti. Mütevelli heyeti bursuyla BAU Global eğitim ağı dahilinde bir çok eğitim programlarına da katıldım. Derslerim büyük bir zevkle çalıştığım için birincilik sürpriz olmadı” diye konuştu.

Bilinçli bir şekilde Endüstri Mühendisliği bölümünü seçtiğini söyleyen öğrenci, mesleğinde usta isimlerden eğitim aldıklarını ifade etti. Kaan Özkorkmaz, “Odağımda stratejik yönetim ve pazarlama var. Bu alanda da uzman üstatların öğrencisi oldum. Bu bir kültür meselesidir. Bahçeşehir Üniversitesi çok dinamik ve global vizyona sahip bir okul. Böyle olduğu için de benim gibi stratejik yönetim alanında kariyer hedefleyen biri için çok ilham verici oldu. 4 yılımı sadece dersle ilgili faaliyetlerle geçirmedim. Çok hususi çalışmalarda ders dışı muazzam aktivitelerin de içinde bulundum. Mühim olan insanın yeteneklerine ve hedeflerine uygun bir şekilde en doğru bölümü seçmesi. Böyle olunca çok kıymetli hocalarla ve dostlarla birlikte motive oluyorsunuz ve başarılı olmak sürpriz olmuyor” dedi.

(FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ)