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Batmanlı Ümran, Çin’deki resim yarışmasına katılıyor

MİLLİ Eğitim Bakanlığı ile Uluslararası Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Vakfı tarafından İstanbul'da 'Hayalimdeki Çin' adlı resim yarışmasında birinci seçilen Batman Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Güzel Sanatlar Lisesi...

Batmanlı Ümran, Çin’deki resim yarışmasına katılıyor
MİLLİ Eğitim Bakanlığı ile Uluslararası Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Vakfı tarafından İstanbul'da 'Hayalimdeki Çin' adlı resim yarışmasında birinci seçilen Batman Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Ümran Aydın (17), 28 Haziran- 7 Temmuz tarihlerinde Çin'de düzenlenecek resim yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek.
Uluslararası Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Vakfı’nın (UBİKAV) 'Hayalimdeki Çin' yarışmasında Çin’i çizen Batmanlı öğrenci Ümran Aydın, Türkiye birincisi seçildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteğiyle yapılan yarışmaya 95 okulda katılan 250 öğrenci arasında birinci seçilen Ümran Aydın, 28 Haziran- 7 Temmuz tarihlerinde Çin'de düzenlenecek resim yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek. Önümüzdeki günlerde İstanbul’da düzenlenecek törenle ödülünü alacak olan Aydın, daha önce katıldığı 10 yarışmada da birinciliği ele etti.
Resim öğretmeni Evin Tekin ve idareci Mehmet Ek ile birlikte Çin’e gideceğini anlatan Aydın, dönüşte ‘Gördüğüm Çin’ konulu resim çizeceğini söyledi. Aydın, "Çok mutluyum. Çin’deki yaşamı, kültürü ve insanlarını tanımak için sabırsızlanıyorum. Çin dönüşümünde gördüklerimi bir daha çizeceğim. Son yılarca birçok resim yaptım ve birçok yarışmada dereceye girdim. Türkiye geneliyle birlikte Batman ve bölge birinciliğini elde ettim. Çin’e gitmeyi çok istiyordum. Ön planda hazırlıklarımı yapmıştım. Resim yarışması ‘Hayalimdeki Çin’ konulu olduğu için hayalimi çizerek resme aktardım. Resimden önce Çin’i çok detaylı araştırdım. Daha sonra kurgulayarak resme aktardım. Türkiye birincisi olduğum açıklandığında çok mutlu olmuştum. Çin’e 10 günlük geziye katılacağım. Oradaki insanların kültürlerini, dillerini tanımaya çalışacağız" dedi. Öğretmenleri, Ümran'ı geleceğin ressamı olarak gördükleri ve başarısıyla gurur duyduklarını aktardı.

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