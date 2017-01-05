Batmanlı TEOG birincisi Simanur,Galatasaray Lisesi'ni istiyor

BATMAN Atatürk Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Simanur Beyaz, TEOG sınavında sorulan 120 sorunun tamamını doğru yanıtlayarak Türkiye 1'incileri arasında yer aldı. Simanur Beyaz, en büyük hedefinin Galatasaray Lisesi'nde okumak olduğunu söyledi.Pazarlamacılık yapan bir babanın 3 çocuğundan biri olan 13 yaşındaki Simanur Beyaz'ın, devlet okulunda gördüğü eğitimle ve dersaneye gitmeden, kendi imkanları ile hazırlandığı TEOG sınavında sorulan 120 sorunun tamamını doğru yanıtlayarak, büyük bir başarıya ulaşması Batman'da büyük bir sevinç yaşattı.Atatürk Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Simanur Beyaz, başarısını öğretmenleri ve ailesine borçlu olduğunu belirterek, "Sınavda sorulan 120 sorunun tümünü doğru yanıtladığım için çok mutluyum. Başarımı öğretmenim ve aileme borçluyum. Kitap okumayı çok seviyorum. Sınava hazırlık sürecinde bol bol soru çözdüm. Sınava yaz tatili ortasında hazırlanmaya başladım. Ne kadar erken başlanırsa o kadar iyi. Çünkü konular daha iyi kavranılıyor. Ayrıca derste öğretmenlerimi iyi dinlemem başarımda büyük bir etken oldu. Galatasaray Lisesi'nde okumayı çok istiyorum. En büyük hedefim Galatasaray Lisesi'nde eğitim görmek" dedi.Simanur Beyaz'ın sınıf öğretmeni Tuncay Açıcı ise, Simanur'u aldığı başarıdan kutlayarak, "Çok gururluyuz. Öğrencimizden böyle bir başarı bekliyorduk. Kendisi 5'inci sınıftan beri istekli, gayretli bir şekilde çalışıyordu. Bir öğrencinin başarılı olması için sadece ders çalışması yetmiyor. Ya da hiç ara vermeden ders çalışmak, doğru bir tutum değil. Her türlü aktiviteye yeterli vakit ayırdı. Başarılı oldu. Hem bizi, hem şehrimizi, hem arkadaşlarını gururlandırdı, tebrik ediyorum" diye konuştu.Simanur'un babası Süleyman Beyaz da, kızının başarısından dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Kızım ilkokuldan beri başarılıydı. Bizi gururlandırıp, sevindirdi. Bu başarıda öğretmenlerin katkısı çoktur. Çocuğun bulunduğu ortam da çok önemli. Küçük yaşta ağabeyinin etkisi de oldu. O da Fen Lisesi son sınıfta. Büyük çocuk başarılı olunca ondan sonraki çocuklar da başarılı oluyor" diye konuştu.

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