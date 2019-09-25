Batmanlı şehit annelerinden Diyarbakır'daki ailelere destek

BATMAN'da, aralarında şehit annelerinin de olduğu çok sayıda kadın bir araya gelip, Diyarbakır'da HDP önünde oturma eylemi yapan ailelere destek verdi.



Batman'da çeşitli sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde bir araya gelen aralarında şehit annelerinin bulunduğu çok sayıda kadın, Diyarbakır'da HDP il binası önünde 23 gündür dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için oturma eylemi yapan ailelere destek verdi. Atatürk Parkı'nda bir araya gelen kadınlar adına açıklamayı yapan Nadide Tufan, tarih, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygıyla yazacağını söyleyerek şöyle konuştu:



"Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır. Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde, tarifi imkansız acılara şahit oluyoruz. Bizler Edirne'den Kars'a, tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak anne acısının etiketi olmaz diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanlarında olmaya davet ediyoruz."