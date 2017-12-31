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Batmanlı işadamı Kamerun’da trafik kazasında öldü

Reşat YİĞİZ/BATMAN, ()- BATMAN'da sağlık, akaryakıt ve tekstil alanında faaliyet yürüten işadamı Ahmet Dinç, iş ziyareti nedeniyle gittiği Kamerun'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmesi Batman'da üzüntüye neden oldu. Batman'dan...

Batmanlı işadamı Kamerun’da trafik kazasında öldü

Reşat YİĞİZ/BATMAN, ()- BATMAN'da sağlık, akaryakıt ve tekstil alanında faaliyet yürüten işadamı Ahmet Dinç, iş ziyareti nedeniyle gittiği Kamerun'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmesi Batman'da üzüntüye neden oldu.
Batman'dan 3 arkadaşı ile birlikte iş gezisi için önceki gün Kamerun’a giden işadamı Ahmet Dinç (52), trafik kazası geçirdi. Dinç'in içinde bulunduğu otomobili TIR ile çarpması sonucu meydana gelen kazada Ahmet Dinç ile kimliği tespit edilemeyen bir arkadaşı yaşamını yitirdi. Acı haberi alan Dinç'in ailesi, cenazenin Türkiye'ye getirilmesi için Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunmasıyla, cenazenin yarın Batman'a getirileceği belirtildi.
Hayırseverliğiyle bilinenen, evli, 7 çocuk babası Ahmet Dinç, Batman’da sağlık, akaryakıt ve tekstil alanlarında yatırımlar gerçekleştirmişti. Batman’da kurduğu özel bir hastanenin yanı sıra Ankara’da da iki yıl önce özel bir hastane açmıştı.

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