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Batman, Siirt ve Bingöl'de Sarıkamış şehitleri anıldı

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde 103 yıl önce donarak şehit düşen 60 bin asker için Batman, Siirt ve Bingöl'de anma etkinlikleri düzenlendi. Bingöl'deki etkinliklerde yürüyen askerler, yerli üretim olan MPT-76 silahları ile etkinliğe katıldı. Batman'da,...

Batman, Siirt ve Bingöl'de Sarıkamış şehitleri anıldı
KARS'ın Sarıkamış ilçesinde 103 yıl önce donarak şehit düşen 60 bin asker için Batman, Siirt ve Bingöl'de anma etkinlikleri düzenlendi. Bingöl'deki etkinliklerde yürüyen askerler, yerli üretim olan MPT-76 silahları ile etkinliğe katıldı.
Batman'da, Sarıkamış şehitleri için Turgut Özal Bulvarı'nda yapılan yürüyüşte büyük Türk bayrakları taşındı. Vali Ahmet Deniz, Belediye Başkanvekili Ertuğ Şevket Aksoy, Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar, Batman Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Aydın Durmuş, kamu kurum müdürleri ço sayıda kişi ve öğrencilerin katıldığı anma etkinliğinde, Kuran-ı Kerim  okunurken, Müftü Turgut Erhan dua etti. Daha sonra konuşan Vali Deniz, şehit askerlerin birer kahraman ve yiğit olduklarını söyledi.
Siirt'te ise, Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri programı kapsamın da da yürüyüş düzenlendi. Valilik tarafından düzenlenen yürüyüşe, Vali Ali Fuat Atik, Belediye Başkanvekili Ceyhun Dilşad Taşkın, 3'üncü Tugay Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yavuz, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Baro Başkanı Nizam Dilek ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Eski Hükümet Konağı önünde başlayan yürüyüşe katılanlar sık sık 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' sloganları attı.
Bingöl'de de Sarıkamış şehitleri düzenlenen bir yürüyüş ile anıldı. Vali Ali Mantı, Belediye Başkanvekili Halim Sugü, 49'uncu Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Altay ve vatandaşlar katıldığı yürüyüşe, Bingöl 49'uncu Tugay Komutanlığı'na bağlı komando birliği de katıldı. Komando birliği, açtıkları bayrakla Genç Caddesi üzerinden Valilik önündeki tören alanına kadar ön sırada yürüdü. Birlikteki askerler yürüyüş sırasında tam donanımlı yerli üretim MPT-76 silahını taşıdı.

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