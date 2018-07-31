Batman'ın haritasının 'Yarasa Adam' şeklinde değişmesini istiyorlar

BATMAN il sınırlarının, çizgi roman karakteri 'Batman'in (Yarasa Adam) logosu şeklinde değiştirilmesi için sosyal medyada başlatılan kampanya, ilgi görüyor.

Kemal Atakan Kırca, Batman il sınırının, ünlü çizgi roman karakteri 'Batman'in (Yarasa Adam) logosuna göre yeniden düzenlenmesi için uluslararası kampanya platformu 'change.org'da kampanya başlattı. Sonuçları Batman Valiliği'ne gönderilecek kampanyaya şu ana kadar 2 binden fazla kişi destek verdi. Daha önce de Batman Belediye eski Başkanı Hüseyin Kalkan, kentin isim hakkı için Batman filminin yapım şirketine karşı dava girişiminde bulunmuş ve kentin adı yurt dışında büyük ilgi çekmişti.

Kampanyaya destek verenlerden Muhammet Kaya, girişimin Batman'ın tanıtımı açısından önemli olduğunu belirtti. Muhammet Kaya, "Sosyal medyada imza kampanyasına destek verdim. Haritanın çizgi roman karakteri 'Batman'in logosuna dönüşmesini olumlu karşılıyoruz. Batman ve tanıtımı için bir fırsattır. Bunun için imza kampanyasına destek verdim" dedi.

Kentin adının yabancı ülkelerde ilgi çektiğini belirten Sedat Karabulut ise "Daha önce Batman isminden dolayı dönemin Batman Belediye Başkanı isim hakkı nedeniyle bir dava girişiminde bulunmuştu. Parayla kıyaslanmayacak bir reklama dönüştü. Kampanya güzel ama haritanın değişeceğinden umudum yok. Batman için güzel bir tanıtım kampanyası oldu" diye konuştu.

Batman'ın il sınırının dünyanın en çok tanınan çizgi roman karakterlerinden 'Batman'in (Yarasa Adam) logosuna göre yeniden düzenlenmesinin kentin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını belirten Yusuf Dolaş ise "Batman'da zaten 'Yarasalar' diye Petrolspor taraftarı var. Bence kampanya mantıklı, haritanın değişmesi için imza kampanyasına destek veriyorum. Böyle bir değişiklik olmasa bile en azında Batman'ın bir reklamı oldu. Kampanyayı düzenleyeni kutluyorum. O kampanyada şimdiden 10 bin imza toplandı. Kampanyayı destekleyenler, kentin haritası 'Batman' logosu şeklinde düzenlenirse, turizmin canlanacağını düşünüyor" ifadelerini kullandı.



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