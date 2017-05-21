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Batman'daki toz fırtınası numuneleri Kanada'da incelenecek

Reşat YİĞiZ/BATMAN, () - BATMAN'da geçen hafta içinde meydana gelen toz fırtınasından sonra kentin değişik yerlerinden numune toplayan jeoloji yüksek mühendisi Ümit Işıkı, numunelerin Kanada'da inceleneceğini söyledi. Suriye'den gelen...

Batman'daki toz fırtınası numuneleri Kanada'da incelenecek

Reşat YİĞiZ/BATMAN, () - BATMAN'da geçen hafta içinde meydana gelen toz fırtınasından sonra kentin değişik yerlerinden numune toplayan jeoloji yüksek mühendisi Ümit Işıkı, numunelerin Kanada'da inceleneceğini söyledi.
Suriye'den gelen ve Batman, Diyarbakır, Mardin gibi illeri etkisi altına alan toz bulutu jeoloji yüksek mühendisi Ümit Işık, tarafından incelemeye alındı. Toz fırtınasının etkilerini saptamak için Batman'ın değişik yerlerinden toz numuneleri toplayan Işık, alınan örneklerin Kanada'da bir laboratuvarda inceleneceğini söyledi. Işık, "Batman ve yöresinde etkili olan toz örneklerini toplayarak incelenmek üzere Kanada'ya göndermeyi planlıyoruz. Bilindiği üzere bölgemiz Suriye ve Irak tarafından gelen toz fırtınalarından etkilenmektedir. Dünyada her yıl milyonlarca ton toz, rüzgârlarla taşınmaktadır. Çöllerden kalkan tozlar, atmosferin üst katmanlarına yükselerek uzun mesafeler kat etmektedir. Her yıl yaşadığımız bu sorun ne yazık ki hayatı olumsuz etkiliyor. Bu hadiseyle bizleri nelerin beklediğini tam olarak bilemiyoruz. Tozların kimyasal ve radyolojik özelliklerini belirlersek belki de sağlık açısından daha ciddi tedbirler alabiliriz. Bu toz partiküllerinin etkilerinden maskelerle korunmanın mümkün olup olmadığı da tam olarak bilinmemektedir. Belki bu çözüm yolu da yetersiz kalacaktır. Eğer biz çöl fırtınasındaki toz örneklerini analiz edersek karşılaşacağımız tehlikeleri bilmiş olup, bu olumsuz etkilere karşı daha çok hazırlıklı olacağız. Buradan hareketle topladığım toz örneklerinin başta ağır metal oranları olmak üzere, radyoaktiflik seviyelerini Kanada'da Acme laboratuvarında belirlemeyi düşünüyorum" dedi.

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