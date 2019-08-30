Batman'da Zafer Bayramı coşkusu

BATMAN'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü, düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Batman Valiliği'nce, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü için düzenlenen etkinlikler, valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından, Vali Hulusi Şahin, makamda tebrikleri kabul etti. Tebrik kabulünün ardından kutlamalar, Valilik önünde düzenlenen etkinliklerle devam etti. Tören aracına binen Vali Hulusi Şahin beraberindeki Garnizon Komutan Vekili Hava Albay Halil İbrahim Yüksel ile birlikte halkı selamladı. Program, öğrencilerin sergilediği çeşitli etkinliklerin ardında son buldu.