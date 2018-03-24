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Batman'da uzman çavuşun şehit olduğu operasyonda 2 PKK'lı öldürüldü (2)

1 UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT Batman'ın Hasankeyf ilçesi kırsalında 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğü bölgede devam eden operasyonda çıkan çatışmada yaralanan Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Çetin, tedavi için Siirt Devlet Hastanesi'ne...

Batman'da uzman çavuşun şehit olduğu operasyonda 2 PKK'lı öldürüldü (2)

1 UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT
Batman'ın Hasankeyf ilçesi kırsalında 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğü bölgede devam eden operasyonda çıkan çatışmada yaralanan Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Çetin, tedavi için Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki doktorların müdahalesine rağmen Uzman Çavuş İbrahim Çetin, şehit oldu. Şehit haberi üzerine Vali Ali Fuat Atik, Siirt Devlet Hastanesi'ne gelerek görevlilerden bilgi aldı. Hasankeyf ilçesine bağlı Kelekçi köyü kırsalında Cuma günü başlayan operasyon kapsamında çıkan çatışmada dün Jandarma Uzman Kıdemli Çavuş Bülent Doğan şehit olmuştu.

Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, ()-
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