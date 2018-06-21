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Batman'da SP adayının çabası ile iki aileyi barıştırıldı

BATMAN'da geçen hafta Tapkan ve Kaplan ailelerinin fertleri arasında çıkan, 2 kişinin ölümü ile sonuçlanan olaydan sonra başlayan husumet, Saadet Partisi Batman Milletvekili adayı Faris Özdemir'in girişimiyle barışla sonlandırıldı. Bahçelievler...

Batman'da SP adayının çabası ile iki aileyi barıştırıldı
BATMAN'da geçen hafta Tapkan ve Kaplan ailelerinin fertleri arasında çıkan, 2 kişinin ölümü ile sonuçlanan olaydan sonra başlayan husumet, Saadet Partisi Batman Milletvekili adayı Faris Özdemir'in girişimiyle barışla sonlandırıldı.
Bahçelievler Mahallesi'nde geçen hafta Tapkan ve Kaplan aileleri arasında çıkan ve silahların kullanıldığı çatışmada Enver Kaplan ile Bilal Tapkan'ın hayatını kaybetmesinden sonra iki aile arasında husumet başladı. Husumetin kan davasına dönüşmemesi için Saadet Partisi Batman Milletvekili adayı Faris Özdemir'in girişimi ile iki aile için barış töreni düzenlendi. Merkeze bağlı Çeşmebaşı köyünde düzenlenen barış törenine bölgenin tanınan imamları, İl Müftü Vekili Ahmet Duran, Baro Başkanı Abdulhamit Çakan, Esnaf ve Kefalet Kooperatif Başkanı Şevki Taş, Borsa Meclis Başkanı Beşir Altunç, Hüda-Par il yöneticileri ile bazı STK temsilcileri katıldı. Emekli imam Abdullah Aydın, Suriyeli imam Münir Abdulcevat ve bazı imamların Kuran-ı Kerim okuduğu barış töreninde, Tapkan ve Kaplan ailesinden Hacı Ahmet ve Hasan Mahmutoğulları bir araya gelerek, imamlar önünde barış sözü verdi.
Barışın sağlanmasında iki ailenin attığı adımdan bölgenin ders alması gerektiğini belirten SP Batman Milletvekili adayı Özdemir, "Öncelikle bu barış törenine katılan herkese teşekkür ediyorum. Bu iki aile örnek bir davranışta bulundu. Yaptıkları fedakarlık ve büyüklükten ötürü yöre insanı ders almalıdır. İki ailenin sulhunda emeği geçen başta Zeki Gültekin olmak üzere iki tarafın aile bireylerine sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu. İki ailenin bireyleri daha sonra Kuran-ı Kerim'in altından geçerek birbirlerine barış sözü vererek köyden ayrıldı.

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