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Batman'da şiddetli yağışta 3 toprak ev çöktü
BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, etkili olan şiddetli yağış nedeniyle, kullanılmayan 3 toprak ev çöktü. Gercüş ilçesinde etkili olan şiddetli yağış, ilçe merkezindeki Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan ve daha önce boşaltılan 3 toprak...
GENEL 04.04.2020, 17:11
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BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, etkili olan şiddetli yağış nedeniyle, kullanılmayan 3 toprak ev çöktü.
Gercüş ilçesinde etkili olan şiddetli yağış, ilçe merkezindeki Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan ve daha önce boşaltılan 3 toprak evin çökmesine neden oldu. Evlerin çökme anında çevrede kimsenin olmaması ise olası faciayı önledi.
İlçe sakinlerinden Tahsin Kaya, geçe saatlerde büyük bir gürültüyle uyandıklarını belirterek, "Gürültünün ardından dışarı çıktım. Toprak evlerin yağıştan yıkıldığını gördüm. Evlerin daha önce boşaltılmış olması ve çökme sırasında kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi" dedi.
Gercüş ilçesinde etkili olan şiddetli yağış, ilçe merkezindeki Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan ve daha önce boşaltılan 3 toprak evin çökmesine neden oldu. Evlerin çökme anında çevrede kimsenin olmaması ise olası faciayı önledi.
İlçe sakinlerinden Tahsin Kaya, geçe saatlerde büyük bir gürültüyle uyandıklarını belirterek, "Gürültünün ardından dışarı çıktım. Toprak evlerin yağıştan yıkıldığını gördüm. Evlerin daha önce boşaltılmış olması ve çökme sırasında kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi" dedi.
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