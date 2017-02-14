Batman'da PKK ve YPG'lilere ait 23 mezar taşı için yıkım kararı

BATMAN, () - BATMAN Cumhuriyet Başsavcılığı, merkez İkiztepe Köyü Mezarlığı'nda bulunan ve üzerinde PKK propagandası içeren yazılar bulunan 23 mezar taşı için yıkım kararı verdi. Mezar taşları sökülmesi istenen 23 mezarın büyük kısmı PKK ve YPG'lilere ait olduğu belirtilirken, taşları sökülmesi istenen mezarlar arasında Ankara Gar saldırısında yaşamını yitiren 'Barış annesi' Meryem Bulut'un da mezarının bulunduğu belirtildi.

Merkeze bağlı İkiztepe köyü bölgesinde devreyi gezen TEM Şube ekibi, mezarlıkta bulunan bazı mezar taşlarındaki yazılar ile PKK propagandası yapıldığını tespit edince durumu Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirdi. Cumhuriyet savcısı ve TEM şube görevlisi tarafından hazırlanan görüşme tutanağında, şöyle denildi;

"PKK/KCK terör örgütütü kırsal alanında faaliyet gösterirken başta güvenlik güçlerimiz olmak üzere diğer terör örgütleri ile de girmiş oldukları çatışmalar sonucu ölen örgüt mensuplarının cenazeleri ve mezar taşları üzerinden 'Terör örgütünün propagandası' yaptıkları, bu kapsamda 31.10.2016 günü saat 15.00 sıralarında 2-28 kod nolu ekibimiz rütin devriye görevini ifa ettiği esnada İlimiz İkiztepe Köyü Mezarlığı içerisinde yapılan kontrollerde toplamda 23 adet PKK/KCK terör örgütü propagandasını içeren mezarın bulunduğu tespit edilmiştir."

Yazıda, söz konusu mezar taşlarının sökülmesi için Batman Belediye'sine yazı ile bilgi verildiği belirtildi.

BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜNE YAZI YAZDI

Batman Belediyesi'nin zamanında söz konusu mezar taşları için bir çalışma yapmaması üzerine Belediye'ye kayyum olarak atanan Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy da, Mezarlıklar Müdürlüğü'ne yazı gönderdi. Resmi yazıda, şöyle denildi:

"Yapılan kontrollerde müdürlüğünüz yönetiminde bulunan mezarlıklarda konusu suç teşkil edecek şekilde dizayn edilmiş mezarların bulunduğu tespit edilmiş olup, 30.12.2016 tarih ve 2645 sayılı yazımızla bu mezarların kaldırılması istenmiştir. Ancak, konusu suç teşkil eden ve bölücü terör örgütünü övücü ifadelere yer verilen mezar taşlarının hala kaldırılmadığı görüldüğünden, söz konusu mezar taşlarının kaldırılarak, en geç 15.02.2017 tarihine kadar örf ve adetlerimize uygun ve geleneksel mezar taşlarının yerleştirilmesini, aksi takdirde sorumlu personel hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağı husususunda bilgi ve gereğini rica ederim."

Mezar taşları sökülmesi istenen 23 mezar taşlarından çoğunun PKK ve YPG'lilere ait mezarlarda bulunduğu belirtilirken, taşları sökülmesi istenen mezarlardan birinin ise Barış annesi olarak bilinen ve Ankara Gar saldırısında yaşamını yitiren Meryem Bulut adlı kadına ait olduğu belirtildi.

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