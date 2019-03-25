Batman'da öğrencilerden kitap okuma etkinliği

BATMAN Anadolu Lisesi (BAL) öğrencileri, kitap okuma etkinliğinde bir araya gelerek, 'BAL resimlerle okuyor' figürü oluşturdu.

Batman Anadolu Lisesi öğrencileri, kitap okumanın önemine dikkat çekmek amacıyla, okuldaki duvarları kitap şekilleriyle boyatarak, bahçede bir araya gelip, 'BAL resimlerle okuyor' figürü oluşturdu. Okulda düzenlenen etkinliğe, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Naci Şemdinoğlu, Batman Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mehmet Konak, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Okul Müdürü Mehmet Konak, öğretmen ve öğrencilerin işbirliğiyle anlamlı bir etkinliğe imza attıklarını belirterek, "Projemizin teması olan kitap okuma alışkanlığına dikkat çekebilmek amacıyla sayfalarca kitabın vermek istediği fikirleri okulumuzun duvarlarına resmettik. Okulumuzun atıl durumundaki ihata duvarı kitap resimleriyle donatıldı. Öğrenci, veli ve ilimizdeki tüm vatandaşlarda resim sanatı ve kitap okuma alışkanlığına farkındalık kazandırdığımıza inanıyorum. Projede emeği geçen tüm öğrencilerimiz ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.



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