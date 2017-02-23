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Batman'da Kızılay kartı almak isteyen Suriyeli kuyruğu

BATMAN'da Kızılay tarafından kentte yaşayan 5 bin 872 Suriyeliye 'Kızılay Kartı' dağıtıldı. Kartların dağıtımı sırasında Suriyeli sığınmacılar uzun kuyruklar oluşturdu. Batman'da ikamet eden 5 bin 872 Suriyeli sığınmacılara,...

Batman'da Kızılay kartı almak isteyen Suriyeli kuyruğu
BATMAN'da Kızılay tarafından kentte yaşayan 5 bin 872 Suriyeliye 'Kızılay Kartı' dağıtıldı. Kartların dağıtımı sırasında Suriyeli sığınmacılar uzun kuyruklar oluşturdu.
Batman'da ikamet eden 5 bin 872 Suriyeli sığınmacılara, Kızılay tarafından 100 liralık harcama yapabilecekleri 'Kızılay Kart' dağıtıldı. Göç İdaresi'nde Kızılay Kart almaya gelen Suriyeliler uzun kuyruklar oluşturdu. Kalabalığın artaması üzerine özel güvenlik görevlileri güvenlik önlemi aldı. 3 ay süreyle bu kartların dağıtılacağını söyleyen Türk Kızılayı Batman Şube Başkanı Ali Tezdiğ, “Batman'da oturan 5 bin 872 Suriyeli sığınmacıya Kızılay Kart dağıttık. Bu kartlara aylık kişi başı 100 lira yükleme yapılacak. Bu, üç ay devam edilecek bir projedir. Kızılay Kartla ATM'lerden nakit para çekerek, istedikleri markette alışveriş yapabilecekler. Kart için Dünya Gıda Bankası destek veriyor. Bu tür projelerimiz devam edecek" diye konuştu.

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