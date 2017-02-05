Batman'da karla mücadele çalışmaları

BATMAN İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Özer, kış mevsimi nedeniyle karla mücadele ekiplerinin gece- gündüz hizmette olduğunu belirterek, şu ana kadar ihbar edilen 143 vakaya müdahale ettiklerini söyledi.

Batman İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdulkadir Özer, yoğun kar yağışı ardından yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Karla mücadele ekiplerinin 7 gün ve 24 saat esasına göre nöbette olduklarını belirten Özer, şöyle dedi:

"İl Özel İdaresi ekiplerimizce tüm köy yollarımızın ulaşıma açık tutulması için özverili ve yoğun çaba sarf etmekteyiz. Doğum, hastalık ve mahsur kalma gibi ihbar ve yardım çağrıları için bize ulaşan ihbarlar AFAD bünyesinde oluşturduğumuz koordinasyon merkezince değerlendirilmektedir. Arama kurtarma, 112 sağlık birimi, jandarma ve iş makinalı yol açma ekipleriyle anında müdahale edilerek hastaların en yakın sağlık kurumuna intikali sağlanmaktadır. Donanımlı 57 aracımız, tecrübeli 114 personelimizle, 2 bin 697 kilometre yol ağımızda ve 557 yerleşim alanında tüm olumsuz hava koşullarına karşı nöbetteyiz.Asılsız ihbarlar vatandaşlarımıza ulaşılmasını geciktireceğinden, vatandaşlarımızın asılsız ihbarlardan sakınmaları hayati önem arz etmektedir. Ekiplerimiz şu ana kadar 143 acil vakaya müdahale etti."d



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