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Batman'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Batman'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü, düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla Turgut Özal Bulvarı'nda tören düzenlendi. Törene Vali Hulusi Şahin,...

GENEL 29.10.2019, 16:22

Batman'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü, düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.
Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla Turgut Özal Bulvarı'nda tören düzenlendi. Törene Vali Hulusi Şahin, Garnizon Komutanı Albay İhsan Kaplan ve protokol üyeleri katıldı. Vali Şahin ve Garnizon Komutanı Kaplan, kent sakinlerinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Törende, şiir ve resim yarışmalarında dereceye girenlere, ödüllerini Vali Şahin verdi. Törende konuşma da yapan Şahin, Devletimiz asırlık bir çınar oldu. 23 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nız kutlu olsun. Bundan 1 asır önce dört bir yandan üzerimize çullanan ehl-i sahibin hayasızca akınlarına maruz kaldık. Bizi boğmak için düveli muazzama dört bir koldan saldırıya geçti. Yıllarca bu cepheden bu cepheye koşan, vuruşa vuruşa kırılan orduları dağıtılmış, toprakları işgal edilmiş milletimiz son kuvvetle kıyama kalktı. Hedefimiz kayıtsız, şartsız, tam bağımsız yeni Türk devletiydi. Parolamız 'Ya istiklal ya ölüm'dü. Vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla sulanmadıkça pek olunamazdı. İşte bu sayededir ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde milletimiz, tüm planları bozdu. Kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ile kendisine kefen biçenlere gereken cevabı verdi dedi.
Kutlamalar, geçit töreniyle son buldu.
 

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