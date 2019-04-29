Batman'da bulunan kabuğu kırık kaplumbağaya İstanbul'da tedavi

BATMAN'da öğretim görevlisi Saygın Koray Doğaner, yolda bulduğu kabuğu kırık kaplumbağanın tedavisi için sosyal medyada paylaşım yaptı. Paylaşımı görüp tedaviyi üstlenen veteriner hekim Nilay Tezsay'a gönderilen kaplumbağa, İstanbul'da tedavi edildi.

Batman Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nde öğretim görevlisi Saygın Koray Doğaner, Sason ilçesi yakınlarında yolda bağası (kabuğu) ortadan kırılmış kaplumbağa buldu. Doğaner, evine getirdiği kaplumbağanın tedavisi için sosyal medya hesabında fotoğraf paylaşarak çağrıda bulundu. Paylaşımı gören İstanbul'da veteriner Nilay Tezsay, yaralı kaplumbağanın tedavisini üstlendi. Bunun üzerine Doğaner, kaplumbağayı otobüs firması aracılığıyla İstanbul'a gönderdi. Veteriner Nilay Tezsay'a gönderilen kaplumbağa ameliyat edilerek kırık bağası, vidalama yöntemiyle birbirine bağlandı. 'Şahika' ismi verilen kaplumbağa, iyileşmesinin ardından yeniden Batman'a gönderilecek.

Kaplumbağanın hayata tutunması için çaba harcadığını anlatan Saygın Koray Doğaner, "Yolda ters dönmüş şekilde bulduğum kaplumbağanın kabuğu ortadan kırılmıştı. Alıp eve götürdüm. Sosyal medya üzerinden hayvanın tedavisi için çağrı yaptım. Veteriner Nilay Tezsay tedaviyi üstlendi. Otogarda otobüsle İstanbul'a yolladık. İstanbul otogarında da Kadıköy'e ulaşması için veteriner hekim Tansu Zafer yardımcı oldu. El birliği ile kabuğun tedavisi için çabaladık. Başarıyla ameliyat oldu kaplumbağamız. İnşallah hayata tutunur. Tedavisi için çaba harcayan tüm hayvanseverlere teşekkür ederim" dedi.



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