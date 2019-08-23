Batman'da, 4 muhtara görevden uzaklaştırma

BATMAN'da, 4 mahallenin muhtarı, terör suçları kapsamında görevden uzaklaştırıldı.

Batman merkeze bağlı Çay, Kösetarla, Bağlar ve Korik mahallelerinin muhtarları, görevlerinden uzaklaştırıldı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, muhtarların 'terör örgütüne üye olmak', 'silahlı terör örgütü adına suç işlemek', 'resmi belgede sahtecilik' suçlamaları nedeniyle görevlerinden uzaklaştırıldığı belirtildi. Batman Valiliği'nin açıklaması şöyle:

"Merkez Çay mahallesi muhtarı M.T. hakkında 'Terör örgütü propagandasını yapmak ve terör örgütüne üye olma' suçundan dolayı aldığı 4 yıl 2 ay hapis cezası nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nca mazbatası iptal edilmiştir. Çay Mahallesi Muhtarlık görevini yürütmek üzere aza Mehmet Alpyürek görevlendirilmiştir. Merkez Kösetarla köyü muhtarı K.T. hakkında Batman 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılama nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nca geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştır. Kösetarla köyü muhtarlık görevini yürütmek üzere aza Hakan Tirki görevlendirilmiştir. Merkez Bağlar mahallesi muhtarı M.Y. hakkında Batman 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yürütülen yargılama sonucu 'Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına mahkum edildiği ve dava dosyası temiz aşamasındadır. Yürütmekte olduğu görevin hassasiyeti nedeniyle hakkında nihai karar verilene kadar Batman Valiliğimizce 4541 sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyeti Teşkiline Dair Kanun gereğince geçici tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırılmış olup, Bağlar mahallesi muhtarlık görevini yürütmek üzere aza Mehmet Fatih Eker görevlendirilmiştir. Merkez Korik mahallesi muhtarı İ.Ç. hakkında 'Silahlı örgüt adına suç işlemek suretiyle örgüte üye olma, görevi yaptırmamak için direnme, suçluyu kayırma, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet etme, propaganda yapma suçlarından Batman 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edilmektedir. Yürütmekte olduğu görevin hassasiyeti nedeniyle hakkında nihai karar verilene kadar valiliğimizce 4541 sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyeti Teşkiline Dair Kanun gereğince geçici tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Korik mahallesi muhtarlık görevini yürütmek üzere Batman Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğü Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Memet Avşar görevlendirilmiştir."