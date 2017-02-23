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Batman'a 24 yeni otobüs

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, () - BATMAN Belediyesi, şehir içi trafiğini rahatlamak için toplu taşımada kullanılacak 24 otobüs satın alarak hizmete sundu. Batman Otogarı'nda yapılan dualı törenden sonra, yeni otobüsler konvoy halinde...

Batman'a 24 yeni otobüs

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, () - BATMAN Belediyesi, şehir içi trafiğini rahatlamak için toplu taşımada kullanılacak 24 otobüs satın alarak hizmete sundu. Batman Otogarı'nda yapılan dualı törenden sonra, yeni otobüsler konvoy halinde şehir turu attı.
Başkanlığına Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy'un kayyum olarak atandığı Batman Belediyesi, kent içi trafiğini rahatlatmak için toplu taşımada kullanılacak 24 yeni otobüs satın aldı. Yeni otobüsler nedeniyle Otogar'da tören düzenlendi. Otobüsleri inceleyen Belediye Başkanvekili Aksoy, ayrıca engelli dernekleri için iki yarım otobüs tahsis ettiğini söyledi. Otobüslerle şehir turu atan Belediye Başkanvekili Aksoy şöyle dedi:
"Evet bildiğimiz gibi bu bölgenin insanı çok sıkıntı çekti, yıllardır çok sıkıntı çekti. Artık istiyoruz ki bizim insanlarımız, çocuklarımız gelecek dönemde kanla, sıkıntıyla kötü şartlarda yaşamasın. Her şeyin en iyisini yaşasın."
Törenin ardından otübüsler, konvoy oluşturularak kent merkezinde tur attı.

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