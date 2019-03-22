'Batı ülkelerinde kalp hastalıkları azalırken, Türkiye'de artıyor'

TÜRK Kalp Vakfı (TKV) Başkanı Kenan Güven, kalp hastalıklarından hayatını kaybedenlerinin oranının yüzde 41 olduğunu belirtti. Güven, bulaşıcı olmayan hastalıklar arasında en fazla ölüme neden olan hastalıkların kalp ile ilişkili olduğunu belirtirken TKV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Serdar Fak ise fiziksel aktivitenin arttırılmasının ve sigara kullanımından uzak durulmasının kalp hastalıklarından korunmada en önemli etken olduğunu belirtti.

Türk Kalp Vakfı'nda düzenlenen toplantıda vakıf yetkilileri ile basın mensupları Nisan ayının ikinci haftası kutlanacak olan 31'inci Kalp Haftası öncesinde bir araya geldi ve kalp hastalıkları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

'BATI ÜLKELERİNDE KALP HASTALIKLARI AZALIRKEN BİZDE ARTIŞ GÖSTERİYOR'

Prof. Dr. Ali Serdar Fak ülkemizde gençlerde ve çocuklarda kalp hastalıklarının görülme yaşının gittikçe düştüğüne dikkat çekti ve şunları söyledi: "Batı ülkelerinde kalp hastalıkları azalmasına rağmen bizde artış gösteriyor. Ülkemizde ise kolesterol ve hareketsizlik giderek artıyor. Özellikle de gençlerde ve çocuklarda artıyor. Örneğin hipertansiyonun ortaya çıkma yaşı giderek aşağı düşüyor. En büyük nedeni ise obezite ve hareketsizlik. Kalp hastalıklarına yatkın genlere sahip bireylerde obezite ve hareketsizlik arttığı için bu hastalıkların görülme yaşı da eskiye oranla gençlerde daha fazla."

'İŞİNE BİSİKLETLE GİDENDE KALP HASTALIĞI VE KANSER RİSKİ YARI YARIYA DAHA AZ'

Yüksek tansiyon, kilo, kolesterol, hareketsizlik, hava kirliliği ve stres gibi faktörlerin kalp hastalıkları üzerinde etkili olduğunu belirten Prof. Dr. Fak, "Günümüzde insanların önemli bir kısmı ne yazık ki televizyon ve bilgisayar başında zaman geçiriyor. Batı ülkelerinde insanlar daha çok hareket ediyor. İşine toplu taşıma ve bisiklet kullanarak ya da yürüyerek gidiyor. Biz ise özel araçlarla işe gitmeyi tercih ediyoruz. 1,5-2 yıl önce yapılan yayınlarda işine yürüyerek, toplu taşıma ya da bisikletle gidenlerde kalp hastalığı ve kanser riski ile ölüm riski yarı yarıya daha az. Kalp ve damar hastalıklarından korunmak için obezite, kolesterol, tansiyon kontrol altına alınmalı, tuz tüketimi azaltılmalı, çocuklar başta olmak üzere hareket arttırılmalı, sigaradan uzak durulmalı" dedi.

'TÜRK KADINLARINDA METABOLİK SENDROM DAHA FAZLA'

Toplantıda önemli tehlikelere dikkat çeken Prof. Dr. Fak, ayrıca Türk kadınlarında metabolik sendromun, obezitenin en yaygın olduğu ABD'den daha fazla olduğunu ifade etti ve sözlerine şöyle devam etti: "Yaş arttıkça hipertansiyon riski de artıyor. Sokakta 18 yaşın üstündeki 100 kişiden 30'unda, 50 yaşın üstündekilerin ise yüzde 50'sinde hipertansiyon var. 70 yaşın üstünde insanların ise yüzde 70'inde hipertansiyon var. Bu oranlar Batı toplumlarına göre çok daha fazla. Nedenleri de kilo, hareketsizlik ve çok fazla tuz tüketiyor olmamız. Hipertansiyon kalp, beyin ve böbrekleri vuruyor. Sinsi bir hastalıktır ve birçok kişi bunun farkında değildir. Çok nadiren insanlar hipertansiyondan rahatsızlık hisseder. Kolesterol ve obezite de bu şekilde. Zaten 3'ünü bir potaya koyduğunuzda metabolik sendrom oluşur. Kadınlarda metabolik sendrom sıklığı erkeklere göre daha fazladır. ABD toplumunu çok şişman diye biliriz ama Türkiye'deki kadınlarda metabolik sendrom sıklığı ABD'deki kadınlardan daha fazladır.

3 KİŞİYE 'İYİ KALPLİ OL' ÖDÜLÜ VERİLECEK

TKV Başkanı Kenan Güven toplantıda ayrıca her yıl verilen 'İyi kalpli ol' ödülleri hakkında da bilgi verdi. Güven, Nisan ayının ikinci haftasında kutlanan 31'inci Kalp Haftası içinde ödül alacak 3 kişi olduğunu belirtti ve İyi Kalpli Ol ödüllerini alacak olanları şöyle açıkladı:

- Ölümünden sonra organları bağışlanan Şehit polisin babasına

- Almanya’dan Zonguldak’a yerleşen evini kütüphaneye çeviren 71 yaşındaki emekli bir adama

- Engelli çocuk için güzergahını değiştiren otobüs şoförüne iyi kalpli ol ödülleri verilecektir.



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