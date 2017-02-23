ANKARA, () - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, yapılan son değerlendirmelere göre bu gece saatlerinden itibaren Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz'de rüzgarın güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat, Marmara'da yer yer 70 km/saat) esmesinin beklendiğini ve başta soba zehirlenmeleri ve ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını gerektiğini açıkladı.
Batı kesimlerde kuvvetli lodos bekleniyor
ANKARA, () - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, yapılan son değerlendirmelere göre bu gece saatlerinden itibaren Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz'de rüzgarın güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat, Marmara'da yer yer 70 km/saat)...
23 Şubat 2017 Perşembe 12:53
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