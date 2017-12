Batı Akdeniz'in zirvelerinde kar sevinci

ANTALYA kent merkezine 47 kilometre uzaklıkta, 2 bin 200 metre yükseklikteki Saklıkent Kayak Merkezi, beyaza büründü. Antalyalılar kış sezonunun ilk karını görmek için zirveye çıktı, kartopu oynadı. Saklıkent'in yanı sıra Isparta Davraz ve Burdur Salda kayak merkezleri de yoğun ilgi görüyor.Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava, kayak turizmi için gün sayan işletmecileri sevindirdi. 'Turizmin başkenti' Antalya'ya 1 saat uzaklıktaki Saklıkent Kayak Merkezi'nde kar yağışı ardından kayak sezonu açıldı. Kayak yapmak isteyenlerin yanı sıra sahil kentinde sezonun ilk karını görmek isteyenler de zirveye çıktı. Kar kalınlığının 25 santimetreye ulaştığı bölgede bulunanlar kartopu oynayarak kardan adam yaptı. Kar sevincini doyasıya yaşayanlar beyaz eğlencenin tadını çıkarttı. Kartpostalları aratmayan görüntülerin ortaya çıktığı Saklıkent yolunda, çam ağaçlarının dalları karla kaplandı. Dağ evlerinin çatıları da karla örtüldü. Ziyaretçiler, kar kaplı zirveden Antalya ve dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinin manzarası eşliğinde özçekim yaptı.KAYAKÇILAR HAFTAYA GİDECEKKayak sporcularının birkaç hafta içinde zirveyi gelmeye başlayacağını belirten Saklıkent Kayak Merkezi yöneticisi Cuma Özaydın, ekip olarak hazır olduklarını anlattı. Kayakçıları dağın zirvesine taşıyacak telesiyejlerin son bakımlarının yapıldığını vurgulayan Özaydın, "Zemin karla kaplandı. Sıkıştırma işlemleri tamamlandı. Son yağan kar oldukça kaliteli. Pistler kayak yapmaya müsait" dedi.SAHİLDE DENİZ KEYFİSaklıkent Kayak Merkezi'nde bulunanlar kar keyfi yaparken sahildekileri sıcak havanın tadını çıkardı. Hava sıcaklığının 18 derece kaydedildiği sahile gelenler denize olta attı. Bazı vatandaşlar sahilde yürüyüş yaparken bazıları ise kıyıda oturup denizi izledi.'DAVRAZ SEZONA HAZIR'Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Davraz'da da sezon açılış heyecanı görüldü. Davraz Dağı Karlıyayla Kış Sporları Turizm Merkezi'nin oteller bölgesinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Toz kar yağdığı için pist bölgelerinde kayak yapılamasa da cuma günü için beklenen yoğun kar yağışı umutları artırdı. Davraz'da 4 mekanik tesisle kayak yapılabilen merkezin 3 pistinden sadece oteller bölgesindeki pist açıldı. Diğer pistlerin ise hafta sonuna kadar açılacağı belirtildi. Eğirdir Gölü manzarası, coğrafyanın yeşil dokusu ve beyaz örtüsü bir arada görüldüğü için 'Altın üçgen' olarak adlandırılan Davraz'da mekanik sistemler de yükseliyor. 2 bin 365 rakıma sahip Davraz Dağı'nda şu an 2 bin 345 metreye mekanik sistemle ulaşılabiliyor.YENİ YIL REZERVASYONLARI UMUT VERİCİDavraz Kayak Merkezi'nde 122 oda 280 yatak kapasiteli 5 yıldızlı Davraz Sirene Otel başta olmak üzere 17 oda 55 yatak kapasiteli İsperia Otel ve 42 oda 100 yatak kapasiteli SDÜ'nün Uygulama Oteli'yle birlikte toplam 3 otel bulunuyor. Bu otellerde yılbaşı gecesi için doluluk oranının yüzde 90'a ulaştığı belirtildi.YURT DIŞINDAN DA İLGİ VARDavraz sadece Türkiye'den değil Avrupa, Rusya, Ukrayna, Ortadoğu ülkelerinden de yoğun ilgi görüyor. Davraz Kayak Merkezi, çığ ve kaybolma tehlikesi olmayan, hem Alp hem kuzey disiplini kayak yapılabilen nadir yerlerden biri olarak gösteriliyor. Davraz'ın tüm bu özellikleriyle kayak severlerin her ihtiyacına yanıt verebileceğini kaydeden kayak antrenörü Ömer Tetik, merkezin şimdiden yeni yıla hazır olduğunu söyledi.SALDA'DA KAR KALINLIĞI 10 SANTİMBurdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Bağlı Eşeler Yaylası Tınaztepe mevkiindeki Salda Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Burdur'a 77, Denizli Çardak Havalimanı'na ise 56 kilometre uzaklıktaki 2079 rakımlı Salda Kayak Merkezi, 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak adlandırılan Salda Gölü manzaralı, uzunlukları 1000- 1500 metre arasında değişen 5 pist ve 8860 metre uzunluğunda telesiyejle her seviyeden kayaksevere hizmet veriyor. Yeşilova Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından bu yıl kayak merkezindeki kafeteryanın üzerine seyir terasıyla 8 odalı ve 20 yatak kapasiteli misafirhane yapıldı.

