Batı Akdeniz için yağış ve fırtına uyarısı

ANTALYA, () - METEOROLOJİ, Batı Akdeniz Bölgesi'nde yarın için çok kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bölgede halen devam eden yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren Burdur ve Isparta illeri genelinde kuvvetli (21-50 mm), Antalya genelinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmasının beklendiği kayldedildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Yağışla birlikte rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-75 km/saat) şeklinde esmesi beklenmektedir. Meydana gelebilecek ani sel, taşkın, su baskını, yıldırım, dolu, hortum ve çatı uçması, ulaşımda aksamalar vb olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları gerekmektedir."



