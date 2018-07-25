Batı Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı

METEOROLOJİ Bölge Müdürlüğü, Antalya, Burdur ve Isparta'yı kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Batı Akdeniz Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı belirtildi.

Antalya, Burdur ve Isparta'da yağışın akşam ilk saatlerde zaman zaman kuvvetli olacağının vurgulandığı açıklamada, rüzgarın güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli eseceği belirtilerek, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.