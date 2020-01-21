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Batı Akdeniz'de kuş popülasyonu yüzde 26 arttı

GENEL 21.01.2020, 15:00
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Batı Akdeniz'de kuş popülasyonu yüzde 26 arttı
DOĞA Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, kış ortası kuş sayımının tamamlandığını söyledi. Bu yıl Batı Akdeniz'deki 18 alanda 43 farklı türde 739 bin 142 kuş saydıklarını belirten Kamil, "Geçen yıl bu sayı 583 bin 183'tü. Bu da değişim olarak yüzde 26,74'lük artışa denk geliyor" dedi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, bölgede yürütülen kuş sayımı çalışmalarıyla ilgili Karataş Gölü kenarında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Göller Bölgesi'ndeki Burdur, Isparta, Antalya ve Beyşehir'deki 18 sulak alanda yapılan sayımlarda geçen yıla göre yüzde 26,74'lük artış gözlendiğini belirten Kamil, geçen yıl 583 bin 183 olan su kuşları sayısının bu yıl 739 bin 142'ye yükseldiğini söyledi.
Göller yöresinde her yıl olduğu gibi Avrupa ile eş zamanlı kış ortası su kuşu sayımlarını gerçekleştirdiklerini kaydeden Kamil, "6'ncı Bölge Müdürlüğü olarak 11 Ocak'ta başlayan kış ortası kuş sayımlarını tamamladık. Bu su kuşu sayımlarının amacı kısa ve uzun vadede su kuşu popülasyonlarının değişimini izlemek, bu değişimle ortaya çıkan veriler ışığında hem su kuşu bazında hem de alanlar bazında planlama yapmak ve koruma tedbirleri almak" diye konuştu.
Sulak alanların bütün dünya için çok önemli olduğuna değinen Kamil, "Bu alanları korumak ve geliştirmek adına elde ettiğimiz bilimsel verilerle buraları ancak koruyup geliştirebiliriz. 2020 yılı su kuşu sayımı 18 alanda 43 farklı kuş türünde 739 bin 142 kuş türü saydık. Geçen yıl bu sayı 583 bin 183'tü. Bu da değişim olarak yüzde 26,74'lük artışa denk geliyor. Bölgemizde en çok sayılan ilk 5 su kuşu türü Sakarmeke 434 bin 990, Elmabaş patka 97 bin 191, Macar ördeği 75 bin 478, Çamurun 30 bin 559 ve Bahri 12 bin 288 olarak sayıldı" dedi. 
Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen su kuşu sayımları sırasında kaçak avcılara da müdahale edildiğini ve para cezası uygulandığını kaydeden Rıza Kamil, şunları söyledi: 
"Göller Bölgesi Kış Ortası Su Kuşu Sayım (KOSKS) çalışmalarının koordinasyonu Bölge Müdürlüğümüz Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bölge müdürlüğümüz şube müdürleri, bağlı şefliklerdeki teknik personel, bölgedeki uzmanlar ve kuş gözlemcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Sayımlar esnasında av koruma ekipleri de çalışmalara eşlik ederek kaçak avcılara yönelik denetim yapmış ve yasal işlem uygulamıştır. Özellikle ulaşımı zor noktalarda teknolojik donanım ve araçların desteği ile denetim yapılmış olup, drone kullanılarak yakalanan kişilere yasal işlem yapılmıştır."

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