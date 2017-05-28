Batan Rus gemisinin mühimmatı Sakarya kıyılarına vurmaya devam ediyor

ADAPAZARI (Sakarya), () - SAKARYA'nın Karadeniz sahillerine, batan Rus savaş gemisinin mühimmatları vurmaya devam ediyor. Son olarak içerisinde tüfek bombası bulunan sandık Kaynarca İlçesi sahilinde bulundu.

27 Nisan'da İstanbul Kilyos açıklarında kuru yük gemisiyle çarpışarak batan Rus donanmasına ait Liman adlı istihbarat gemisine ait olduğu tahmin edilen mühimmatlar Sakarya sahillerine vurmaya devam ediyor. Daha önce Kaynarca Karasu ve Kocaali sahillerine havan mühimmatlarının bulunduğu sandıklar vururken, dün gece ise bir sandık daha Kaynarca Karaboğaz mevkiinde sahile vurdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları incelemede sandıkta 7 tüfek bombası bulunduğu tespit etti. Üzerinde Kril alfabesi ile yazılar olan mühimmatın batan Rus savaş gemisine ait olduğu tahmin edilirken, mühimmat muhafaza altına alındı.