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Batan feribottaki traktör, iş makinesiyle çıkarıldı

Levent BOZTEPE/ÇUNGUŞ (Diyarbakır), ()- DİYARBAKIR'ın Çüngüş ilçesinde Atatürk Baraj Gölü'nde bir feribot, yağış ve fırtına nedeniyle üzerindeki traktörle birlikte battı. Feribotta bulunan 4 kişi son anda kurtulurken, traktör,...

Batan feribottaki traktör, iş makinesiyle çıkarıldı

Levent BOZTEPE/ÇUNGUŞ (Diyarbakır), ()- DİYARBAKIR'ın Çüngüş ilçesinde Atatürk Baraj Gölü'nde bir feribot, yağış ve fırtına nedeniyle üzerindeki traktörle birlikte battı. Feribotta bulunan 4 kişi son anda kurtulurken, traktör, iş makise yardımıyla sudan çıkarıldı.
Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi Ağdaş köyü ile Adıyaman'ın Gerger ilçesi yük ve yolcu taşıyan Şaban Aslan'a ait feribot, iki gün önce yağış ve fırtına nedeniyle battı. Üzerindeki traktör ile sulara gömülen feribottaki 4 kişi son anda kurtuldu. Traktörün sudan çıkarılması için yetkililerden yardım istendi. 
Adana'dan gelen sualtı arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarla Cuma Tekin'e ait traktörün olay yerine 200 metre uzaklıktaki bir noktada olduğu saptandı. Halatın bir ucu traktöre, diğer ucu da iş makinesinin kovasına bağlandı. Traktör, iş makinesi tarafından çekilerek sudan çıkarıldı.
Traktörü kurtarma anı ise çevrede toplanan vatandaşlar tarafından cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.
Cüngüş ve Gerger ilçe sakinleri, baraj gölünün üzerine araçların da geçebileceği bir köprü inşa edilmesini istedi.

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