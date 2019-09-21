Batan bottan denize düşen Suriyeli bebek, bulunamadı

Mehmet Can MERAL / BODRUM (Muğla), )- MUĞLA'nın Bodrum açıklarında dün batan lastik bottan denize düşerek kaybolan Suriye uyruklu 9 aylık bebek için fırtınalı havaya rağmen sürdürülen arama- kurtarma çalışmasından sonuç alınamadı. Fırtınanın, öğle saatlerinde şiddetini artırması üzerine arama çalışmaları durduruldu.

Sahil Güvenlik ekipleri, dün saat 07.00 sıralarında, Bodrum ilçesi Yalıkavak açıklarında içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik botun battığı ihbarını aldı. Hemen bölgeye harekete eden ekipler, tamamı Suriye uyruklu 14 göçmen ile 1 Türk organizatörü sudan kurtardı.

Ancak 15 Ocak'ta, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dünyaya gelen Suriyeli 9 aylık 'Hilya Ali' adlı bebeğin kayıp olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine bölgede Sahil Güvenlik helikopteri ve Sahil Güvenlik botlarıyla arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

Fırtınalı havaya rağmen dün gece ve bu sabah sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarından sonuç alınamadı. Fırtınanın şiddetini artırması üzerine de çalışmalara saat 14.00'te ara verildi.

Turgutreis Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'nda tutulan anne -babanın endişeli bekleyişi devam ediyor.

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