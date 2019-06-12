Bataklıkta 15 saat mahsur kalan ineği AFAD kurtardı

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR Gölü kenarında otlamaya bırakılan 'Elvan' adlı Holstein cinsi 5 yaşındaki inek, bataklığa saplandı. 15 saat mahsur kalan ineği AFAD ekipleri yaklaşık 2 saat süren çalışmayla kurtardı. İneğin sahibi Hüseyin Korkmaz, "Hayvanları otlatmak için buraya bırakıp gidiyorduk, bundan sonra başında bekleyeceğim" dedi.

Merkeze bağlı Yarıköy'de çiftçi Hüseyin Korkmaz, hayvanlarını Burdur Gölü Soğanlı Sazlığı kenarındaki arazide otlattı. Önceki akşam ineklerini çiftliğine götüren Korkmaz, hayvanlardan birinin olmadığını fark etti. Hemen geri dönen Hüseyin Korkmaz, bir ineğin sazlık içerisindeki bataklıkta olduğunu gördü. Korkmaz'ın haber vermesi üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

KURTARMA ÇALIŞMASI 2 SAAT SÜRDÜ

Gece bataklıkta çalışmanın tehlikeli olabileceği ihtimalini değerlendiren AFAD ekipleri, dün sabah amfibi araçla kurtarma çalışmasına başladı. AFAD İl Müdürü Yasin Tokgöz'ün de yer aldığı ve amfibi aracı kullandığı kurtarma çalışmaları, 2 saat sürdü. AFAD ekibi tarafından branda üzerine yatırılan 'Elvan' adlı inek amfibi aracın vinci yardımıyla bataklıktan çekilerek, çıkarıldı. Yaklaşık 15 saat bataklık alanda kalan inek, bir süre ot yedikten sonra yürüyerek, çiftliğe gitti.

'BATAKLIKTA YATAR VAZİYETTE GÖRDÜM'

Hüseyin Korkmaz, çocukluğundan bu yana aynı yerde hayvan otlattığını ancak ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını söyledi. Korkmaz, "AFAD ekibi olmasa bizim çıkarmamızın imkanı yoktu. Hayvanları otlatmak için buraya bırakıp gidiyorduk. Bundan sonra başında bekleyeceğim. AFAD ekibine teşekkür ediyorum. Büyük özveri gösterdiler" dedi.

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