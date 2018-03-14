Bastırılan albüm şehit ailelerini üzdü iddiası

MANİSA Valiliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve 51 ildeki 392 şehit yakınına posta aracılığıyla gönderilen '15 Temmuz Demokrasi Mücadelesi Şehitleri Albümü' içinde yer alan bazı şehitlerle ilgili ifadelerin şehit ailelerini üzdüğü iddia edildi. 3 şehit ailesinin albümle ilgili hukuki süreç başlattığını ifade eden 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği Genel Başkanı Serhat Çağ, kendilerinin de konunun takipçisi olacaklarını ifade etti.

15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği Genel Başkanı Serhat Çağ, Manisa Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 15 Temmuz Şehitleri anısına hazırlanan ve 1000 adet bastırıldıktan sonra 51 ildeki 392 şehit yakınına posta aracılığıyla gönderilen '15 Temmuz Demokrasi Mücadelesi Şehitleri Albümü'nün içinde şehitler için açıklama kısımlarında yer alan, şehit oldukları sırada vücut bütünlüklerinin gördüğü zararlarla ilgili bazı ifadelerin, şehit ailelerini üzdüğünü iddia etti. Derneğin Manisa Şube binasında basın açıklaması yapan Çağ, şehit yakınlarından albümle ilgili telefon aldıklarını dile getirerek, "3-4 gün önce Türkiye genelindeki birçok ilimizde bulunan şehit ailelerimizden telefonlar almaya başladık. Ellerine '15 Temmuz Demokrasi Mücadelesi Şehitleri' isimli kitabın ulaştığını söylediler. Şehit aileleri bize, 'Başkanım bize göndermiş olduğunuz kitapçığın içerisini açtığımızda şehitlerle ilgili sayfalara gittiğimizde içerik ve anlatımlar karşısında şok yaşadık. Üzüntümüz iki katına çıktı' dediler. Ben de konunun muhatabı ilgili birim başkanı arkadaşlarıma ulaşıp bizim tarafımızdan kendilerine bir kitapçık gönderilip gönderilmediği hususunda bilgi istedim. Arkadaşlarımız da bizim böyle bir kitapçık göndermediğimizi bana ilettiler. Sonrasında ailelerden bununla ilgili fotoğraf istedim. Fotoğraflar gelince bu kitapçığın Manisa Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün birlikte hazırladığı kitapçık olduğunu öğrendim" diye konuştu.

ÜÇ ŞEHİT AİLESİ YASAL SÜREÇ BAŞLATTI

Açıklamasında 3 şehit ailesinin albümle ilgili yasal süreç başlattığını ifade eden Çağ, "Şehit ailelerimizin bizi aramasından sonra albümü incelediğimizde anlatımlarda şehitlerimizin şehadet anlarıyla ilgili ve naaşlarının durumlarıyla ilgili olarak sıkıntılı cümlelere, ifadelere yer verildiğini gördük. Bununla alakalı olarak ilgili mercilerle görüştük, bunun düzeltilmesini, gerekirse bununla ilgili bir toplatılma işleminin yapılmasını talep ettik. Yetkili merciler Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü şu anda konuyu değerlendiriyorlar. Şehit yakınlarımız ciddi anlamda üzüntü duyuyorlar ve tepkililer. Kendileri hukuki olarak süreci başlatacaklarını ve haklarını arayacaklarını ifade ettiler. Biz de bu sizin yasal hakkınız, istediğiniz gibi hukuki süreci başlatıp hakkınızı arayabilirsiniz dedik. Dün Elazığ'da Cuma Dağ şehidimizin babası Ahmet Dağ ve Eyyüp Oğuz şehidimizin babası Tevfik Oğuz ile Adanalı ikiz kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç şehitlerimizin babası Hacı Ali Oruç bununla ilgili yasal süreci başlattılar" diye konuştu.

'ŞEHİT AİLELERİMİZDEN ÖZÜR DİLEDİK'

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdür Vekili Necmettin Okumuş, albümün büyük bir titizlikle hazırlandığını dile getirerek, şehit ailelerinin aranarak yaşadıkları üzüntüden dolayı özür dilediklerini ifade etti. Okumuş, "Manisa Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan '15 Temmuz O Gece' adlı albüm, şehitlerimize öğretmenler ve öğrenciler tarafından yazılan mektuplardan oluşmuştur. Ayrıca her şehidimiz için ayrılan sayfalarda şehidimizle ilgili kısa bilgiler verilmiştir. Bu bilgiler basından, ulaşılabilir açık kaynaklardan süzülerek oluşturulmuştur. Azami hassasiyet gösterilmesine rağmen bazı bilgilerin eksik veya yanlış olduğu ya da bazı hususların ailelerimizi üzdüğü basım ve dağıtımdan sonra gelen bazı haber ve bilgilerle tespit edilmiştir. Şehitlerimiz hepimizin kutsalı, geride bıraktıkları yakınları hepimizin emanetidir. Haklarını hiçbir bedelle ödeyemeyeceğimiz şehitlerimizin aziz hatıralarını incitmek veya geride bıraktıkları emanetlerini kırmak asla tevessül edilemeyecek bir durumdur. Son günlerde kamuoyunu meşgul eden bizi çok üzen bir durumla ilgili olarak konunun bizlere intikal ettiği 13 Mart Salı gününden itibaren şehit ailelerimiz aranmış, kendileriyle görüşülmüş, özür dilenmiş, kendilerini üzen kısımlarla ilgili gerekli düzeltmelerin yapılacağı kendilerine iletilmiştir. Ve ilgili birimler ivedi olarak göreve çağrılmış olup, konunun değerlendirilmesi ve incelenmesi yapılmaktadır. Böyle bir neticeyi asla istemediğimiz halde ailelerimizi ve bizleri üzen hususlar sebebiyle şehitlerimizin emanetlerinden özür diler, haklarını helal etmelerini talep ederiz. Basılan kitaplardaki şehit ailelerimizi üzen hususların düzeltilip kitapların tekrar basılarak yeniden gönderileceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadelerine yer verdi.



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