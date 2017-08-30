Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Eyüp Yeşilpınar'da bir şahıs ateşli silahla yaralandı
Eyüp Yeşilpınar'da bir şahıs ateşli...
Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde 82.5 arttı
Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde...
ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, çok sayıda yaralı
ABD'de kütüphaneyi silahlı saldırı, ölü...
Psikolog uyarısı: Kurbanın sosyal boyutu çocuklara aşılanmalı
Psikolog uyarısı: Kurbanın sosyal boyutu...

Başsavcıyı şehit eden yaralı PKK'lı tedavi için Elazığ'a getirildi

TUNCELİ'nin Ovacık İlçesi Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun'un şehit edip, CHP Tunceli 24'üncü dönem Milletvekili Hüseyin Aygün'ü kaçıran ve iki gün önce Kahramanmaraş kırsalında çıkan çatışmada yaralı olarak yakalanan 'Azad...

Başsavcıyı şehit eden yaralı PKK'lı tedavi için Elazığ'a getirildi
TUNCELİ'nin Ovacık İlçesi Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun'un şehit edip, CHP Tunceli 24'üncü dönem Milletvekili Hüseyin Aygün'ü kaçıran ve iki gün önce Kahramanmaraş kırsalında çıkan çatışmada yaralı olarak yakalanan 'Azad Çüngüş' kod adlı PKK'lı terörist Gürbüz Topçu, tedavi için Elazığ'a getirildi. 
Kahramanmaraş'ta, iki gün önce Nurhak Jandarma Komutanlığı ekipleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan ve 2 PKK'lının öldürüldüğü çatışmada yaralı olarak yakalan 'Azad Çüngüş' kod adlı PKK'lı Gürbaz Topçu Elbistan Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk tedavisinin ardından bugün sabah saatlerinde Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. 
Burada tedaviye alınan PKK'lı teröristin, 2012 yılında Tunceli'nin Ovacık ilçesi Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun'un şehit ettiği ve CHP 24'üncü Dönem Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ü kaçırdığı belirlenmişti. 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314