Başsavcıyı şehit eden yaralı PKK'lı tedavi için Elazığ'a getirildi

TUNCELİ'nin Ovacık İlçesi Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun'un şehit edip, CHP Tunceli 24'üncü dönem Milletvekili Hüseyin Aygün'ü kaçıran ve iki gün önce Kahramanmaraş kırsalında çıkan çatışmada yaralı olarak yakalanan 'Azad Çüngüş' kod adlı PKK'lı terörist Gürbüz Topçu, tedavi için Elazığ'a getirildi.Kahramanmaraş'ta, iki gün önce Nurhak Jandarma Komutanlığı ekipleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan ve 2 PKK'lının öldürüldüğü çatışmada yaralı olarak yakalan 'Azad Çüngüş' kod adlı PKK'lı Gürbaz Topçu Elbistan Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk tedavisinin ardından bugün sabah saatlerinde Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.Burada tedaviye alınan PKK'lı teröristin, 2012 yılında Tunceli'nin Ovacık ilçesi Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun'un şehit ettiği ve CHP 24'üncü Dönem Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ü kaçırdığı belirlenmişti.

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