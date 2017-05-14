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Başsavcının öldüğü kazada kamyon şoförü ve sahibi adliyede

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'de Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve makam şoförü Muzaffer Akşehirli'nin bulunduğu otomobile çarparak ölümüne neden olan kamyon şoförü Uğur Tufan ile ile kamyon sahibi Z.A. sorgularının tamamlanması,...

Başsavcının öldüğü kazada kamyon şoförü ve sahibi adliyede

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'de Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve makam şoförü Muzaffer Akşehirli'nin bulunduğu otomobile çarparak ölümüne neden olan kamyon şoförü Uğur Tufan ile ile kamyon sahibi Z.A. sorgularının tamamlanması, ardından bugün mahkemeye çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.
Geçen çarşamba günü sabah saatlerinde cezaevine giden içinde Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in bulunduğu makam otomobiline Bozburun Mahallesi Salihağa yolundaki kontrolsüz kavşakta hafriyat taşıyan Uğur Tufan yönetimindeki kamyon çarpmıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilde Başsavcı Mustafa Alper ile makam şoförü Muzaffer Akşehirli kaza yerinde yaşamını yitirirken, koruma polisi Ramazan Uğur yaralanmıştı. Kaza ardından kaçan ancak, kısa sürede yakalanan kamyon şoförü Uğur Tufan'ı yakalanıp, gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında kamyonun sahibi Z.A. da gözaltına alındı. Başsavcı Alper ve şoförünün ölümüne neden olan kamyon şoförü Uğur Tufan'ın ehliyetine 1 ay önce alkollü yakalandığı için 2 yılığına el konduğu ortaya çıkmış, ayrıca kamyonun SRC belgesinin de olmadığı belirlenmişti. Sorguları tamamlanan kamyon şoförü Uğur Tufan ile sahibi Z.A. bugün mahkemeye çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi. Şoför Uğur Tufan, gazetecilerin neden durmadığı sorusuna yanıt vermedi.

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