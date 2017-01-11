Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ünlü Psikolog bıçaklanarak öldürüldü
Ünlü Psikolog bıçaklanarak öldürüldü
Enis Berberboğlu ile Erdem Gül'den flaş açıklama
MİT TIR'ları davasında flaş gelişme...
Gaziosmanpaşa'da Halı Saha Çöktü
Gaziosmanpaşa'da Halı Saha Çöktü
CHP’li Balbay’ın konuşması TBMM’de tansiyonu yükseltti
Balbay'ın gazeteciler günü konuşması TBMM'yi...

Başsavcılık yardım kampanyası açtı

İZMİR, () - İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 Ocak'ta İzmir Adliyesi'ne PKK'lı teröristlerce bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit olan kahraman polis Fethi Sekin'in adının patlamanın olduğu caddeye verildiğini...

Başsavcılık yardım kampanyası açtı

İZMİR, () - İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 Ocak'ta İzmir Adliyesi'ne PKK'lı teröristlerce bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit olan kahraman polis Fethi Sekin'in adının patlamanın olduğu caddeye verildiğini ve Sekin'in ailesi ile şehit mübaşir Musa Can'ın ailesi için bankada hesap açılarak yardım kampanyası başlatıldığını duyurdu.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
"İzmir Valiliği ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca terör saldırısının gerçekleştiği ve kahraman polis memurumuzun şehit olduğu, Adliyemizin bulunduğu cadde olan İslam Kerimov Caddesi'nin isminin Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi olarak değiştirilmesi kararı alınmış, ayrıca bir parka ve bir okula Fethi Sekin ismi verilmiş, yine Fethi Sekin'in heykelinin yapılarak olay yerine konulması planlanmıştır. Şehit Adliye personeli Musa Can'ın ismi Çınarlı'da 1586/1 sokağa verilmiştir. Adliye binamız içinde her iki şehidimiz için anma köşesi oluşturulacaktır, Ayrıca gerekli yasal izin alınarak;
Şehit Fethi Sekin'in ailesi için Vakıfbank nezdinde TR16 0001 5001 5800 7305 4909 25, Şehit Musa Can'ın ailesi için Vakıfbank nezdinde TR69 0001 5001 5800 7305 4909 41 numaralı hesaplar açılarak yardım kampanyası başlatılmıştır. Bilinmelidir ki, Adliyemize yönelik gerçekleşen hain saldırı, hiçbirimizi hukuk ve adalet yolundan, Ülkemize hizmetten asla ayıramayacaktır."

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55