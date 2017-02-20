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Başsavcılık'tan Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ndeki kundaklamayla ilgili açıklama

  Arzu KAYA / İSTANBUL () - Kadıköy'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin kundaklanmasıyla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "Failin kimlik tespiti ile yakalanmasına...

Başsavcılık'tan Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ndeki kundaklamayla ilgili açıklama

 

Arzu KAYA / İSTANBUL () - Kadıköy'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin kundaklanmasıyla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "Failin kimlik tespiti ile yakalanmasına yönelik başsavcılığımızca güvenlik güçlerine gerekli talimatlar verilmiş ve geniş kapsamlı soruşturma başlatılmıştır."

"GENİŞ KAPSAMLI SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR"

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu'nca yapılan yazılı açıklamada, "20.02.2017 tarihinde saat 01.30 sıralarında Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde kimliği belirsiz bir şahıs tarafından yanıcı madde dökülmek suretiyle çıkarılan yangın sonucunda olaya anında müdahale edilerek yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındığı ve binada maddi hasarın meydana geldiği tespit edildi" denildi.

Açıklamada, "Olay yerinden elde edilen kamera görüntülerindeki failin kimlik tespiti ile yakalanmasına yönelik başsavcılığımızca güvenlik güçlerine gerekli talimatlar verilmiş ve geniş kapsamlı soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yeraldı.

(FOTOĞRAF)

 

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