Başsavcılık: Banyo kapısına asılı bulundu

Özden ATİK/İSTANBUL, () BİRLEŞİK Arap Emirlikleri'nden gelen ve MİT tarafından İstanbul'da yakalanan casusluk şüphelisinden biri Silivri Cezaevi'nde intihar etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"Cumhuriyet başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında 'Uluslararası Casusluk Yapma', 'Devletin Gizli Kalması Gereken Bilgilerini Siyasal veya Askeri Casusluk Temin Etme' suçlarından Zakı Y.M. Hasan, İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce 19 Nisan 2019'da tutuklanmıştır. Tutuklu Zakı Y.M. Hasan'ın Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kaldığı tek kişilik orasında cezaevi görevlileri tarafından dün saat 08.16'da sabah sayımı alınmış, tutuklu yiyecek dağıtımı esnasında saat 10.22'de kaldığı tek kişilik odaya gelindiğinde Zakı Y.M. Hasan'ın banyo kapısında asılı olduğu nöbetçi infaz koruma memuru tarafından görülmüş ve hemen durumundan yetkililer haberdar edilmiştir. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılmış olup, adli muayene ve otopsi işlemleri İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılmıştır"