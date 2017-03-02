Başsavcı Yeldan: Bıçak, satır, pala olan eller fırça tutuyor

ADANA Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde bulunan toplam 800 hükümlü, kamu hizmeti görevi yerine getirdi. Hükümlülerin açtıkları kurslarla meslek sahibi olduklarını belirten Başsavcı Ali Yeldan, "Zamanında elinde bıçak, satır, pala olan adamların eline bugün fırçayı, malayı, spatulayı vermek kolay iş değil, biz bunu yapıyoruz" dedi.Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Yüreğir Cumhuriyet Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle hükümlülerin kişisel becerilerini geliştirmeleri, topluma kazandırılması, istihdam sağlanması ve sosyal faaliyette bulunmaları amacıyla 'Ben de varım' projesi hazırlandı. Proje kapsamında meslek edindirme kurslarına katılan hükümlüler, sertifikalı meslek sahibi oldu.76 OKULUN İŞLERİNİ YAPTILARSon olarak cezalarını kamu görevinde çeken ve aldıkları 'inşaat boyacısı' ve 'klima bakım ve montaj' kurslarını başarıyla tamamlayan 80 hükümlü, 76 okulun boya ve tadilat işleri ile klima bakımını yaptı. Kursu tamamlayan hükümlülere, yine hükümlülerin yenilediği Cumhuriyet Halk Eğitim Merkezi'ndeki devlet dershanesinde düzenlenen törenle sertifikaları verildi.12 BİN KİŞİ BULUNUYORTörende konuşan Başsavcı Ali Yeldan, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün bünyesinde 12 bin kişinin bulunduğunu belirterek, "Burada bir okul boyanmış, sıralar verniklenmiş, klimalar temizlenmiş ama bunu yapan insanların hikayelerini baktığımızda, bu kişilerin, daha önce toplumda, çevresinde gerekli eğitim ve desteği alamadığından dolayı suça sürüklendiğini, itildiğini veya suç işlemek zorunda kalan kişiler olduğunu görüyoruz. Zamanında elinde bıçak, satır, pala olan adamların eline bugün fırçayı, malayı, spatulayı vermek kolay iş değil, biz bunu yapıyoruz" dedi. Yapılan çalışmalar ve kurslarla hükümlülerin meslek sahibi olduğunu anlatan Yeldan konuşmasını şöyle sürdürdü:"Burada aslında temizlenen, boyanan okullar ve binalar değil, iyileştirmenin sonucu olarak hükümlülerimizin kalplerindeki, gönüllerindeki tortular siliniyor, onlar vernikleniyor ve onlar boyanıyor. Suçla toplumun nispeten dışında kalan insanlarımızı, topluma yararlı hale getiriyoruz. Onlar da öğrencilerimizin hizmetine bir artı değer kazandırıyorlar, okullarını boyuyorlar, çocukların sıralarını yapıyorlar. Bu sayede kendileri ıslah olurken, iyilik yapma duygusuyla kendilerini geliştirirken, hem de yavrularımıza gençlerimize güzel eserler bırakıyorlar."

FOTOĞRAFLI