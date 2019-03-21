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Başsavcı Vekili Özel, son yolculuğuna uğurlandı

BURSA’da evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Cumhuriyet Başsavcı Vekili Nusret Esat Özel (54) için Adliye'de tören düzenlendi. Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, "Ağırbaşlı, çalışkan, cesur bir meslektaşımdı....

Başsavcı Vekili Özel, son yolculuğuna uğurlandı
BURSA’da evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Cumhuriyet Başsavcı Vekili Nusret Esat Özel (54) için Adliye'de tören düzenlendi. Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, "Ağırbaşlı, çalışkan, cesur bir meslektaşımdı. Hafızalarımızda yerini koruyacak. Allah rahmet eylesin" dedi.
2003 yılında tayin olduğu Bursa Adliyesi'nde uzun süre Cumhuriyet savcılığı yapan, 6 ay önce de Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine getirilen Nusret Esat Özel, dün gece Nilüfer ilçesinde bulunan Ataevler Adliye Lojmanları'ndaki evinde kalp krizi geçirdi. Özel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
26 yıllık savcı olan Nusret Esat Özel için bugün Bursa Adliyesi'nde tören düzenlendi. Adliye bahçesindeki törene İçişleri eski Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Bölge Mahkemesi Başkanı Adulkadir Şahin, Bölge Mahkemesi Başsavcısı Sadık Bölek, Bursa Başsavcısı Uğurhan Kuş, Yargıtay Üyesi Sinan Sezer, İl Jandrama Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, İl Emniyet Müdürü Osman Ak, Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun ile çok sayıda hakim, savcı, adliye personeli, asker ve aile üyeleri katıldı.
Bursa İl Müftüsü İzani Turan'ın okuduğu duaların ardından helalık alınan törende taziyeleri Özel’in eşi Oya ile oğlu Kaan kabul etti.
Törenin sonunda Türk bayrağına sarılı tabutu, infaz koruma memurlarınca omuzda taşınarak, cenaze aracına konulan Nusret Esat Özel, Fatih Sultan Mehmet Camii'nde ikindideki cenaze namazının ardından Fethiye Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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