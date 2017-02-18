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Başsavcı Vekili'nin Kızılırmak Deltası fotoğrafları kurumunun takvim oldu

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN,() - SAMSUN Cumhuriyet Başsavcı Vekili Vedat Soğukpınar'ın Kızılırmak Deltası'nda çektiği fotoğraflar, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2017 yılı takvimi olarak basıldı. Samsun'da fotoğraf çekme merakı...

Başsavcı Vekili'nin Kızılırmak Deltası fotoğrafları kurumunun takvim oldu

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN,() - SAMSUN Cumhuriyet Başsavcı Vekili Vedat Soğukpınar'ın Kızılırmak Deltası'nda çektiği fotoğraflar, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2017 yılı takvimi olarak basıldı.
Samsun'da fotoğraf çekme merakı ile tanınan ve çektiği fotoğrafları sosyal medyadan paylaşarak büyük ilgi çeken Cumhuriyet Başsavcı Vekili Vedat Soğukpınar'ın, Kızılırmak Deltası'nda çektiği kuş ve yaban hayvanları fotoğraflarından takvim yapıldı. Daha önce Kızılırmak Deltası'nda hobi olarak fotoğraf çekerken bir yılkı tayının bataklığa saplandığını görüp kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalışmasıyla da gündeme gelen Başsavcı Vekili Soğukpınar'ın bu kez çektiği fotoğraflardan 2017 takvimi oluşturuldu. 
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu tarafından tasarım ve basım işlemleri adliyede oluşturulan 2017 yılı takvimi tüm birimlere dağıtıldı. Vedat Soğukpınar imzası taşıyan birbirinden ilginç ve güzel fotoğraflar büyük ilgi uyandırdı.

FOTOĞRAFLI

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