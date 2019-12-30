orospu cocuklari

beylikdüzü escort

izmir escort antalya escort bodrum escort eskisehir escort izmit escort izmit escort sakarya escort

banner314

banner325

Son Dakika

Başsavcı Kocaman: FETÖ'nün operasyonel gücü kalmadı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, FETÖ/PDY ile mücadelede çok ciddi mesafe kat edildiğini belirterek, "Örgütün yüzde yüz temizlendiğini kimse söyleyemez; ancak operasyonel gücü kalmadığını söyleyebiliriz. Bu örgüt ortadan...

GENEL 30.12.2019, 13:31
Başsavcı Kocaman: FETÖ'nün operasyonel gücü kalmadı
ANKARA Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, FETÖ/PDY ile mücadelede çok ciddi mesafe kat edildiğini belirterek, "Örgütün yüzde yüz temizlendiğini kimse söyleyemez; ancak operasyonel gücü kalmadığını söyleyebiliriz. Bu örgüt ortadan kaldırılmadığı sürece tehdit devam eder. Ancak bu örgütle mücadelede kesinlikle zafiyete düşmemek gerekir" dedi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Ankara Adliyesi'nde düzenlediği toplantıyla 2019 yılı faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Toplantıda istatiksel verileri paylaşan Kocaman, 2019 yılı içerisinde; geçen yıldan devreden 349 bin 929 dosya ile yeni gelen 228 bin 788 dosyayla birlikte toplam 578 bin 717 dosya hakkında işlem yapıldığını bu dosyalardan 238 bin 434 dosyanın tamamlandığını söyledi. Kocaman, tamamlanan dosyalardan 123 bin 450’si hakkında takipsizlik kararı, 61 bin 509’u hakkında iddianame düzenlendiğini, 24 bin 126’sı hakkında birleştirme kararı, 620’si hakkında görevsizlik kararı, 2 bin 204’ü hakkında başka büroya gönderme kararı, 25 bin 669’u hakkında yetkisizlik kararı, 856’sı hakkında da fezleke düzenlendiğini söyledi.
6 BİN 831 FETÖ İDDİANAMESİ
Kocaman, 2019 yılında FETÖ/PDY’ye yönelik toplam 36 bin 13 dosyadan, 6 bin 831’i hakkında iddianame düzenlendiğini, 11 bin 401’i hakkında takipsizlik kararı, 11 bin 653’ü hakkında yetkisizlik kararı, 5 bin 942’si hakkında birleştirme kararı, 159’u hakkında başka büroya gönderme kararı, 21’i hakkında ise görevsizlik kararı verildiğini belirtti. Kocaman FETÖ/PDY dışındaki terör örgütlerine yönelik ise toplam bin 234 dosyadan 271’i hakkında iddianame düzenlendiğini açıkladı.
FETÖ İLE MÜCADELE
Açıklamaların ardından soruları yanıtlayan Kocaman, FETÖ/PDY ile mücadele konusunda iyi bir noktaya geldiklerini belirterek, "Darbeye yönelik davaların bir kısmı sonuçlandı. Örgütü yönelik soruşturmada çok ciddi mesafe kat edildi. Örgütün yüzde yüz temizlendiğini kimse iddia edemez; ancak operasyonel gücü kalmadığını söyleyebiliriz. Bu örgütün ülkeye verdiği zararı hiçbir örgüt vermedi. Ortadan kaldırılmadığı sürece tehdit devam eder. Çok tehlikelidir ve her türlü mücadele devam ediyor. Mücadelede rehavete kapılacak bir örgüt değildir" dedi. Kocaman, firari Adil Öksüz’le ilgili yakalama kararının devam ettiğini, onun dışındaki gelişmelerin bakanlık tarafından takip bildirdi.
ANKESÖR SORUŞTURMASI
Kocaman, 'Ankesör soruşturması' kapsamında 6 bin 906 kişi hakkında soruşturma açıldığını, 2 bin 765 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini ve bu kişilerden bin 107 kişinin tutuklandığını açıkladı. Kocaman, bu soruşturma kapsamında 754 kişinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığını belirterek, "Etkin pişmanlıktan yararlanan kişilerin verdiği bilgilerde kritik isimler yakalandı. Bu hükümlerden örgütün çökertilmesine yarayacak bilgiler veren kişiler yararlanır. Bunun değerlendirmesi soruşturma aşamasında yapılıyor. Etkin pişmanlıktan yararlanan kişilerin verdiği bilgiler sonucunda bin 148 kişi hakkında işlem yapılmış" dedi. Kocaman bu soruşturma kapsamında yakalanan kişilerden yaklaşık yüzde 45'inin itirafçı olduğunu da sözlerine ekledi.  
SINAV SORUŞTURMALARI
FETÖ/PDY’nin sınavlarda yaptığı yolsuzluklara yönelik soruşturmaların sürdüğünü belirten Yüksel Kocaman, savcılığın sınavlarla ilgili inceleme merci olmadığını, gelen ihbar ve itiraflar sonucu soruşturmanın yürütüldüğünü söyledi. Kocaman, ÖSYM eski Başkanı Ali Demir’le ilgili soruşturmanın tamamlandığını ve dava açıldığını söyledi.
'SİYASİ AYAK SORUŞTURMASI GİBİ BİR NİTELEME YOK' 
Kocaman, FETÖ'nün siyasi ayağıyla yeteri kadar mücadele edilmediği yönünde eleştirilerin hatırlatılması üzerine de "Genellikle ihbar üzerine soruşturma açıyoruz, resen soruşturma açtığımız da oluyor. Ceza kanununda 'siyasi ayak soruşturması' şeklinde bir niteleme de yok. 'Siyasi ayak soruşturması' gibi bir şey hukukta yok. Ama zaman zaman belli kişilerin ismi dosyalarda geçebiliyor. Öyle anlarda da gereği yapılıyor" yanıtını verdi.
'DOLU BİR DOSYAYDI'
Yargılandığı davada beraat alan TBMM eski Başkanı Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter ile ilgili karara da itiraz ettiklerini belirten Kocaman, "Dosya bizim açımızdan dolu biz dosyaydı. Mahkeme kararına itiraz ettik, bozulacağını düşünüyoruz" Kocaman, soru üzerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili soruşturmanın sürdüğünü, soruşturma kapsamında Akşener’in ifadesinin alınmadığını kaydetti.
SİNAN AYGÜN-MANSUR YAVAŞ SORUŞTURMASI
Kocaman, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP eski milletvekili Sinan Aygün'ün birbiri hakkındaki şikayetlerine ilişkin soruşturma açıldığını belirterek, "Karşılıklı suç duyuruları var. Her iki isim hakkında da soruşturma açıldı. İlgili savcılar çalışmalarını yapıyor" dedi. Kocaman, Mansur Yavaş yönünden soruşturma izni istenilip istenilmediği yönündeki soruya, "Şu ana kadar soruşturma izni istenilmedi. Bununla ilgili soruşturma istenmesine de gerek yok" cevabını verdi.  
NECİP HABLEMİTOĞLU SUİKASTI
Kocaman, Necip Hablemitoğlu suikastı ile ilgili Ukrayna’da yakalana Nuri Gökhan Bozkurt’un önemli bir isim olduğunu düşündüklerini ve iade edilmesini beklediklerini söyledi.
KADIN CİNAYETLERİ
Kadın cinayetleri ilgili soruya ise Aile İçi Şiddet Soruşturma Bürosu’ndan sorumlu Başsavcı Vekili Gürhan Özok cevap verdi. Özok, kadın cinayetlerinin sadece adli tedbirle önlenemeyeceğini, ancak savcılık olarak bununla ilgili her türlü tedbirleri aldıklarını söyledi. Özok, dün Ankara’da Deniz Ö.'nün boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülmesine ilişkin, "Dursun Ö. ile ilgili olarak zorlama hapsi de verilmiş. 22 Aralık 2019'da cezaevine girmiş, 27 Aralık 2019'da tahliye olmuş. Uzaklaştırma kararı da verilmiş şahısla ilgili" dedi.
 

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 30 Aralık 2019
İmsak 06:50
Güneş 08:22
Öğle 13:12
İkindi 15:31
Akşam 17:52
Yatsı 19:18
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 17 37
2. Başakşehir 17 33
3. Trabzonspor 17 32
4. Fenerbahçe 17 31
5. Beşiktaş 17 30
6. Alanyaspor 17 29
7. Galatasaray 17 27
8. Malatyaspor 17 24
9. Gaziantep FK 17 24
10. Göztepe 17 23
11. Denizlispor 17 22
12. Çaykur Rizespor 17 20
13. Gençlerbirliği 17 18
14. Kasımpaşa 17 15
15. Konyaspor 17 15
16. Antalyaspor 17 14
17. Ankaragücü 17 12
18. Kayserispor 17 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 17 36
2. Erzurum BB 17 30
3. Keçiörengücü 17 28
4. Menemen Belediyespor 17 28
5. Akhisar Bld.Spor 17 27
6. Bursaspor 17 27
7. Ümraniye 17 25
8. Adana Demirspor 17 24
9. Balıkesirspor 17 24
10. Altay 17 24
11. Fatih Karagümrük 17 23
12. Giresunspor 17 21
13. İstanbulspor 17 19
14. Altınordu 17 18
15. Osmanlıspor 17 13
16. Boluspor 17 13
17. Adanaspor 17 12
18. Eskişehirspor 17 6
Takımlar O P
1. Liverpool 19 55
2. Leicester City 20 42
3. Man City 20 41
4. Chelsea 20 35
5. M. United 20 31
6. Tottenham 20 30
7. Wolverhampton 20 30
8. Sheffield United 20 29
9. Crystal Palace 20 27
10. Everton 20 25
11. Newcastle 20 25
12. Arsenal 20 24
13. Burnley 20 24
14. Brighton 20 23
15. Southampton 20 22
16. Bournemouth 20 20
17. West Ham 19 19
18. Aston Villa 20 18
19. Watford 20 16
20. Norwich City 20 13
Takımlar O P
1. Barcelona 18 39
2. Real Madrid 18 37
3. Sevilla 18 34
4. Atletico Madrid 18 32
5. Real Sociedad 18 31
6. Getafe 18 30
7. Athletic Bilbao 18 28
8. Valencia 18 28
9. Levante 18 26
10. Villarreal 18 25
11. Granada 18 24
12. Osasuna 18 23
13. Real Betis 18 23
14. Real Valladolid 18 20
15. Deportivo Alaves 18 19
16. Eibar 18 19
17. Mallorca 18 15
18. Celta de Vigo 18 14
19. Leganés 18 13
20. Espanyol 18 10
izmir escort