Başsavcı Fidan'dan "Çocuk İstismarcılarına İdam" sorusuna yanıt

Enver ALAS-Cansel KİRAZ/İSTANBUL,()-İSTANBUL'da düzenlenen 'Çocuk İhmal ve İstismarı Sempozyumu'na konuşmacı olarak katılan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, programın soru cevap bölümünde salondaki bir kişinin 'çocuk istismarcılarına idam' sorusunu cevapladı. İrfan Fidan, "Benim vicdanıma soracak olursan, ben de sana katılıyorum. Senden farklı bir düşüncem yok. Bu konuda yasal düzenleme yapılırsa bize de uygulamak düşer" dedi.

Çocuklara yönelik cinsel istismar suçlularının idam edilmesini isteyen bu kişi, bu konuda bir çalışmanın olup olmadığıyla ilgili sorusu üzerine Fidan, "İdam konusu, savcı ve hakimlerin dışında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yasal bir düzenlemeye kavuşturulacak bir konudur. Benim vicdanıma soracak olursan, ben de sana katılıyorum. Senden farklı bir düşüncem yok" şeklinde yanıt verdi.

Toplumsal Gelişim Merkezi ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER)'nin öncülüğünde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen 'Biz Geleceğiz Projesi'nin tanıtımı ve bu proje kapsamında da düzenlenen 'Çocuk İhmal ve İstismarı Sempozyumu İstanbul'da gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen sempozyumda, 'Çocuk İhmal ve İstismarında Çok Boyutlu Değerlendirme' ve 'Çocuk ihmal ve İstismarı ile Mücadelede Medya ve İletişimin Yönetimi' konulu oturumlar gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Dr. Esra Albayrak'ın başkanlığını yaptığı birinci oturumda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Selahattin Güven, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Müdürü Cem Gençoğlu, İstanbul 1. Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Engin Ersin Şimşek konuşmacı olarak yer aldı.

ESRA ALBAYRAK: DOĞRU MECRALARDA TARTIŞILMALI

Esra Albayrak oturumda yaptığı konuşmada, sempozyumun önemine vurgu yaparak, çocuk ihmali ve istismarı sorununun medyanın günlük tartışmaları içerisinde çözümlenmesinin mümkün olmadığının görüldüğünü kaydetti. Konunun doğru mecralarda tartışılmasının önemine vurgu yapan Albayrak, "Çocuk ihmali ve istismarı, ciddi bir titizlik gerektiren, birden fazla kurumun içinde olmasını gerektiren bir konudan bahsediyoruz. Sosyolojik, psikolojik, ekonomik, dini ve kültürel boyutlarıyla tartışılması ve bilhassa uzmanlar tarafından tartışılması gereken bir konudur" dedi.

"SANKİ TÜRKİYE'YE ÖZGÜR BİR PROBLEMİ TARTIŞIYORMUŞUZ GİBİ BİR DURUM SÖZ KONUSU"

Esra Albayrak, "Bir sosyolog olarak bunun Türkiye'de bir zemin kayması yaşadığını görüyorum. Sanki Türkiye'ye özgü bir problemi tartışıyormuşuz gibi bir durum söz konusu. Önce konunun küresel bir vesile olduğunu ortaya koymalıyız. Küresel bağlamda incelemezsek eğer önleyici tedbirler olarak sunacağımız tedbirlerin de doğru adrese gitmeyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla küresel şiddetin yükseldiği bir dönemde yaşadığımız gerçeğini ortaya koyacağız. Onun akabinde de önce küresel verileri inceleyeceğiz. Ondan sonra da Türkiye'ye özgü ne tür tedbirler söz konusu olabilir, Türkiye'de bir artış söz konusu mudur, değil midir? Bunları tartışmak yerinde olacaktır" şeklinde konuştu.

SORULAR YANITLANDI

Konuşmasının ardından Esra Albayrak, sırasıyla sempozyum konuşmacılarına söz verdi. Birinci oturumda çocuk ihmal ve istismarı, hukuki, sağlık, aile ve eğitim açısından çok boyutlu bir şekilde değerlendirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, burada yaptığı açıklamada cinsel istismar suçlarıyla ilgili yasalardaki cezalara ilişkin katılımcılara geniş bir bilgi sundu.

FİDAN: YASAL DÜZENLEME YAPILIRSA BİZE DE UYGULAMAK DÜŞER

"Çocuk istismarcılarının idam edilmesini isteyen" bir izleyicinin, "Mevcut çalışmalarda çocuk istismarına yönelik idam konusu var mı?" şeklindeki sorusuna İrfan Fidan, "İdam konusu, savcı ve hakimlerin dışında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yasal bir düzenlemeye kavuşturulacak bir konudur. Benim vicdanıma soracak olursan, ben de sana katılıyorum. Senden farklı bir düşüncem yok. Bu konuda yasal düzenleme yapılırsa bize de uygulamak düşer" şeklinde yanıt verdi. Fidan'ın bu sözleri salonda alkış aldı.

BAKANLAR DA SEMPOZYUMDAYDI

Öte yandan sempozyumun açılış bölümüne Emine Erdoğan'ın yanı sıra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Dr. Esra Albayrak, oğlu Bilal ve eşi Reyyan Erdoğan, TOGEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Gülbaran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, iş, sanat ve akademi dünyasından isimlerle birlikte, çok sayıda davetli yer almıştı.

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