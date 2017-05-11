Başsavcı Alper ve şoförü için adliyede tören (5)

SÖKE'DEKİ TÖRENDE 2 BİN KİŞİ UĞURLADI

Denizli'de şoförü Muzaffer Akşehirli ile birlikte trafik kazasında yaşamını yitiren Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in cenazesi, Muğla'nın Kavaklıdere İlçesi'ndeki baba ocağından helallik alınmasının ardından Aydın'ın Söke İlçesi'ne getirildi. Cenaze aracıyla karayoluyla kente getirilen cenaze, İlyasbey Camii'ne götürüldü.

Merhum Başsavcı Mustafa Alper'in annesi Ulviye, hakim olan eşi Hatıran, kızları tıp fakültesi öğrencisi Aslı Begüm ile lise öğrencisi İrem'in de aralarında bulunduğu yakınlarının dışında cenazeye Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek, Adalet Bakanı Yardımcısı Bilal Uçar, Ak Parti milletvekilleri Şahin Tin, Sema Ramazanoğlu, Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Aydın İl Jandarma Komutanı Halil Şen, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Osman Zolan ve HSYK Başkanvekili Mehmet Yılmaz katıldı. Ayrıca 2 bin kişi, merhum Başsavcıyı son yolculuğuna uğurlamak için camiye akın etti.

Annesi Ulviye, eşi Hatıran, kızları Aslı Begüm ve İrem Alper, Mustafa Alper'in tabutu başından ayrılmayıp, gözyaşı döktü. Aydın Müftüsü Ömer Kocaoğul'un ikindide kıldırdığı cenaze namazının ardından Mustafa Alper'in Türk bayrağına sarılı tabutu, hazır kıtayı oluşturan polislerin omzunda cenaze aracına taşındı. Oluşturulan konvoy eşliğinde merhum Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper, Granta Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Burhan CEYHAN- Latif SANSÜR/SÖKE (Aydın), ()

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