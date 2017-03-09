Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu'na Atatürk İlkelerini sordu
Kılıçdaroğlu'na Atatürk İlkelerini sordu
Toner: PKK ve YPG arasında bağlantı olduğu görüşüne saygıyla karşı çıkıyoruz
ABD'den Türkiye ile kriz çıkartacak...
New York'ta kırmızıya bürünen kadınlara polis engeli
New York'ta kadınlara polis engeli
On binlerce kadın Taksim'de yürüdü
Kadınlar Taksim'de hakları için yürüdü

Baskı hatalı para şaşırttı

KASTAMONU'da ev kadını Şermin Okur'un, bankadan çektiği 20 TL'lik 100 banknot arasında yer alan baskı hatalı para şaşırttı. Almanya'da yaşayan Şermin Okur, memleketi Kastamonu'ya geldiğinde para çekmek için banka şubesine gitti. Şermin...

Baskı hatalı para şaşırttı
KASTAMONU'da ev kadını Şermin Okur'un, bankadan çektiği 20 TL'lik 100 banknot arasında yer alan baskı hatalı para şaşırttı.
Almanya'da yaşayan Şermin Okur, memleketi Kastamonu'ya geldiğinde para çekmek için banka şubesine gitti. Şermin Okur, gişedeki görevlinin verdiği 20 TL'lik 100 banknotu çantasına koyarak eve gitti. Okur, evde parayı sayarken para destesinin arasında yer alan 20 TL'lik banknotun hatalı olduğunu fark etti. Okur, baskı ve kesim hatası bulunan parayı geri götürmeyerek saklama kararı aldı. Okur, internet üzerinde araştırma yaptığını söyleyerek, "Bu tür baskı hatalı paralar olabiliyormuş. Ve bu tür paraları arayan kolleksiyoncular bulunduğunu gördüm. Bu yüzden parayı saklama kararı aldım" dedi.

FOTOĞRAFLI
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.