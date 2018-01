Basketbol aşkı için her hafta 750 kilometre yol yapıyor

BURDUR Gölhisar Belediyesi Gölhisar Cumhuriyet Gençlikspor Kulübü'nün takım kaptanı Kevser Sungur (18), takımının antrenman ve maçları için her hafta üniversite eğitimi gördüğü Antalya'dan Burdur'a geliyor. Sunfur, ortaokulda tanıştığı ve bir daha kopamadığı basketbol sevgisi dolayısıyla her hafta 750 kilometre yol kat ediyor.Türkiye Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele eden Gölhisar Belediyesi Gölhisar Cumhuriyet Gençlikspor Kulübü'nün takım kaptanı Kevser Sungur, Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü birinci sınıfta eğitim görüyor. Ortaokuldaki öğretmeni ve takımının antrenörü İsmail Davaz sayesinde basketbolla tanışan Sungur, bir daha bu oyundan kopamadı.HER HAFTA 750 KİLOMETRE YOL YAPIYORÜniversiteyi kazanınca ailesi Tokat'a taşınan Kevser Sungur, her hafta takımının antrenmanı ve maçları için eğitim gördüğü Antalya'dan Burdur'a geliyor. Haftanın 2 günü antrenman, hafta sonu da maç için Burdur'a gelen Sungur, basketbol oynamak için her hafta otobüsle yaklaşık 750 kilometre yol yapıyor.Gölhisar'da ortaokul öğrencisiyken öğretmeni İsmail Davaz sayesinde basketbola başladığını anlatan Sungur, "Daha sonra Burdur Spor Lisesi'ni kazandım. Şu anda Antalya'da üniversite eğitimime devam ediyorum. Basketbola olan sevgim ve İsmail hocama vefa borcumdan dolayı her hafta antrenmanlar ve maçlar için 750 kilometre yol gidip, geliyorum" diye konuştu.Ligde genç bir takımla mücadele ettiklerini söyleyen Sungur, "Takımımıza Gölhisarlıların ve Burdurluların sahip çıkmasını bekliyoruz" dedi."ÖRNEK SPORCU"Takım antrenörü İsmail Davaz da Kevser Sungur'un yetenekli bir sporcu olduğunu belirterek,"Özveriyle çalışan, küçük takımdan başlayıp, bölgesel lig takımında kaptanlık yapan önemli bir sporcum. Arkasından gelenlere örnek olan bir sporcum. Fedakarlık yapıp, Antalya'dan her hafta hem antrenmanlara hem de maçlara gelip gidiyor. Özel bir oyuncu. Önümüzdeki yıllarda daha büyük liglerde oynayabilecek kapasitede, gurur duyduğum bir oyuncu" diye konuştu.

