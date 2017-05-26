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Başkentteki şehir magandaları, adliyeye sevk edildi

Muhammet BAYRAM-Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA, () - ANKARA'nın Yenimahalle İlçesi'nde, 3 gün önce asker uğurlama konvoyunda silahlarına sarılarak, çevreye rastgele ateş açma olayına karışan 4 kişi, adliyeye sevk edildi. Asker konvoyundaki...

Başkentteki şehir magandaları, adliyeye sevk edildi

Muhammet BAYRAM-Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA, () - ANKARA'nın Yenimahalle İlçesi'nde, 3 gün önce asker uğurlama konvoyunda silahlarına sarılarak, çevreye rastgele ateş açma olayına karışan 4 kişi, adliyeye sevk edildi.
Asker konvoyundaki olay, 3 gün önce Yenimahalle'deki Demetevler Mahallesi'nde bulunan 12. Cadde üzerinde yaşandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, asker uğurlama konvoyuna katılan bazı kişiler, araçlarını yol ortasında durdurarak, tabancalarına sarıldı. Konvoya katılan diğer kişileri caddeyi kapatmaları konusunda uyaran 2 kişi, yanlarında bulunan tabancayla çevreye rastgele ateş açtı. 
Korku dolu anların yaşanmasına neden olan gecede, konvoya katılan bazı araçların ise tehlikeli hareketler yaptığı görüldü. Yaşanan olayın görüntülerinin sosyal medyada yer alması büyük tepki çekti. Harekete geçen Ankara polisi, olaya karıştığı tespit edilen B.G., Y.B., M.Ş. ve O.Y.Ö.'yü gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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