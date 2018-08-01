Başkentteki Kara Havacılık Okul Komutanlığı Isparta'ya taşınıyor

Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, () - ANKARA'daki Kara Havacılık Okul Komutanlığı Isparta'ya taşınıyor. Komutanlıktaki helikopterler ve eğitim uçakları, alınan karar doğrultusunda hava yoluyla Isparta'ya götürülmeye başlandı.

Ankara'daki Kara Havacılık Okul Komutanlığı'nda bulunan 15 adet T-128 eğitim uçağı, 15 adet AB-216 ve 15 adet UH-1 helikopter, sabah saatlerinde, Isparta'ya götürülmek üzere intikale hazırlandı. Başkentten ilk olarak 6 adet UH-1 helikopter havalandı. Saat başı 6 uçak ile 6 helikopterin havalanacağı belirtildi.

Öte yandan uçuşlar nedeniyle gün boyu Ankara'da hava hareketliği olacağı belirtilerek, kent sakinlerinin, planlı çalışma sırasında paniğe kapılmaması gerektiği kaydedildi.



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